Насамперед це пов'язано з великою увагою, яку в країні приділили цій проблемі, та низкою запроваджених заходів. Таку думку висловив заступник голови Державної служби з питань праці Ігор Дегнера.

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За його словами, протягом 2019 року в Україні кількість неформальних робочих місць скоротилась лише на 15 тисяч. Втім уже наступного року така динаміка посилилась. І наразі показник людей, які працюють у тіньовому секторі, зменшується.

Ми за 2020 рік бачимо зменшення рівня неформальної зайнятості близько 184 тисяч осіб. А якщо брати в сумі з початку 2020 року до 1 квітня 2021 року – маємо менше на 495 тисяч тіньових робочих місць,

— пояснив чиновник.

І додав, що цього вдалося досягнути, зокрема, і завдяки рішенням, які ухвалюються щодо підтримки бізнесу під час пандемії. Адже всі ці програми допомоги держава надає на робочі місця, які офіційно оформлені.

Також важливу роль відіграє комплекс заходів, які органи державної влади приймають щодо стимулювання переходу тіньового робочого місця й виходу його на світло.

Дегнера повідомив, що з 14 липня в Україні розпочалася активна фаза перевірок. Наразі відбулося понад 700 інспекційних відвідувань, під час яких було виявлено близько 3 тисяч неформально зайнятих працівників.

Уряд посилив боротьбу з тіньовою економікою: що відомо

Кабінет Міністрів з 1 липня 2021 року посилив боротьбу з тіньовим сектором економіки. Відтак Державна податкова служба спільно з Держпраці розпочали масштабні перевірки з метою виявлення роботодавців, що використовують незадекларовану працю.

Компанії, структури перевіряють на відповідність низці критеріїв. Зокрема: