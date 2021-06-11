Збитки компаній Мінекономіки

Загальні чисті збитки держкомпаній Міненерго становлять 5,8 мільярда гривень, згідно зі звітом про виконання показників фінансового плану державних підприємств за 12 місяців 2020 року.

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Нагадаємо, що у 2019 році державні підприємства Мінекономіки відзвітували про збитки на суму у 4,9 мільярда гривень.

Найбільші збитки у 2020 році принесли такі держкомпанії:

Державна продовольчо-зернова корпорація України – 5,8 мільярда гривень, яка є одним з найбільших учасників внутрішнього аграрного ринку та експорту. Аграрний фонд – 197 мільйонів гривень, що позиціонує себе на ринку як гарант продовольчої безпеки України. Науково-виробниче об’єднання "Павлоградський хімічний завод" – 156,9 мільйона гривень, який бере участь у виробництві ракетних комплексів "Вільха", "Вільха-М", "Гром" та інших. Державне підприємство "Конярство України" – 92,3 мільйона гривень, яке розводить коней в комерційних цілях.

Витрати на працівників у 2020 році

За підсумками 2020 року середня кількість працевлаштованих осіб на державних підприємствах Мінекономіки становила 23,65 тисячі особи, а загальні витрати на оплату праці – 4,2 мільярда гривень.