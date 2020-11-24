Державна казначейська служба зупинила фінансування усіх незахищених видатків. Відповідна зупинка означає відмову держави від фінансування капітальних видатків.

Бюджет держави не може обслуговувати всі видатки, які передбачені законом на 2020 рік. Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на 2 високопосадовців в Кабміні.

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За підсумками ІІІ кварталів 2020 року на потреби, які стосуються фінансування капітальних видатків, зокрема ремонту, реконструкції та будівництва – уряд витратив 45,8 мільярдів гривень із запланованих 112,6 мільярдів. Тобто за 3 місяці до кінця 2020 року фінансуванню підлягали видатки ще на 66 мільярдів гривень.

Так, обмеження торкнеться ремонту та будівництва доріг. З передбачених у бюджеті на цей рік 86,8 мільярдів гривень Укравтодору на утримання автошляхів за 10 місяців витратили майже 57 мільярдів,

– йдеться в повідомленні.

Водночас не будуть профінансовані програми, які ще навіть не розпочали фінансувати. За даними Міністерства фінансів, станом на початок листопада 2020 року таких програм було 74 – загальна сума 19,02 мільярди гривень.

Що це означає для України

Інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі 24 каналу розповів про зупинки Держказначейством фінансування незахищених видатків. За його словами, наразі нема чим фінансувати дефіцит бюджету, який у 2020 році є рекордним для України.

Мали б бути рекордні запозичення, але ми не можемо їх здійснювати. Їхня ймовірність дуже мала, однак ще можна сподіватися, що влада виправить частину помилок. Це призведе до приїзду місії МВФ, що дасть Мінфіну можливість взяти гроші у інвесторів,

– зазначив експерт.

Які наслідки матиме секвестр бюджету

Згідно з думкою Сергія Фурси на секвестр бюджету валютний ринок ніяк не відреагує. Однак дуже важливо, чи не запустять друкарський верстат, якщо це станеться – "всім буде дуже боляче", зауважив банкір.

Також він додав, держава не виконує свої зобов'язання, в результаті – жорсткі наслідки епідемії. Зокрема, бізнесу не допомагають під час карантину вихідного дня і не будуть допомагати під час потенційного локдауну, у держави нема грошей на це, сказав Фурса.

"Український уряд зробив все, що від нього залежить, щоб зруйнувати співпрацю з МВФ. Для того, щоб був нормальний сценарій, треба якомога швидше відновити співпрацю", – наголосив експерт. Інвестиційний банкір підсумував, що перемовини з МВФ залежать виключно від того, чи виконує Україна взяті на себе зобов'язання.

Інвестиційний банкір про зупинення фінансування незахищених видатків: дивіться відео