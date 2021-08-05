Про це у соцмережах повідомила нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Вона зазначила, що такою інформацією поділився голова фракції Давид Арахамія – у робочому чаті.

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Про 1 мільярд повідомив Давид Арахамія

Після прийняття другого читання по податках комісія очікує потроєння суми протягом кварталу,

– написав Арахамія.

Сама Василевська-Смаглюк зауважила, що скільки зареєстровано виграшів – голова фракції не повідомив. Станом на травень 2021 року був лише один.

На розгляді Ради – оподаткування доходів грального бізнесу

Зазначимо, на розгляді парламенту – законопроєкт про оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей. Документ вже прийнято у першому читанні. Згідно з ним, гральний бізнес сплачуватиме 10% податку на дохід. Отож це податкове навантаження стане одним із найнижчих у Європі.

Ще одна ініціатива нардепів стосується зменшення вартості ліцензії, а також звільнення від оподаткування виграшів на суму до 48 тисяч гривень.

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