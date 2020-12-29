Наступного року доходів Держбюджету-2021 може не вистачити для того, щоб покрити всі витрати. Бюджетний дефіцит очікується приблизно 200 мільярдів гривень.

Ексміністр фінансів України Ігор Уманський відзначив, що була інформація, начебто Міжнародний валютний фонд підтримав ті показники, які виносили на друге читання. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю на 24 каналі.

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Що врятує Держбюджет

За його словами, перед другим читанням позиція і Нацбанку, і МВФ була такою, що дохідна частина у Держбюджеті порахована із занадто оптимістичного сценарію розвитку економіки на наступний рік. Внаслідок цього, доходи бюджету на 65 мільярдів завищені, а потім додали ще 21 мільярд.

Ризик наповнення тієї дохідної частини, яка зараз передбачена, дуже значний. Нас може врятувати економічний бум наступного року та інфляція та девальвація гривні,

– зазначив Уманський.

Він відзначив, що саме це зможе врятувати бюджет, якщо нічого не зміниться.

Зазначимо! Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що державний бюджет на 2021 рік можуть переглянути вже за підсумками першого кварталу.

Без навантаження на економіку

Також він додав: "Ми могли б додатково, не змінюючи податкове навантаження на економіку загалом, залучити (гроші – 24 канал) до державного бюджету.

Держбюджет-2021: що відомо

Президент України Володимир Зеленський 25 грудня підписав закон про Державний бюджет України на 2021 рік. Верховна Рада ухвалила проєкт ще 15 грудня.

Держбюджет-2021 передбачає, що доходи, а в наступному році становитимуть 1,08 трильйона гривень, а видатки 1,3 трильйона гривень. Дефіцит бюджету становитиме понад 246 мільярдів гривень.

На охорону здоров’я заклали майже 160 мільярдів гривень, на розвиток освіти та науки – майже 170 мільярдів. Видатки на національну безпеку та оборону складатимуть 267 мільярдів.

Також з 1 січня розмір мінімальної зарплати зросте до 6 тисяч гривень, а з 1 грудня – до 6,5 тисяч.



Держбюджет-2021 / Інфографіка 24 каналу