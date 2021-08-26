Пріоритетні сфери для проєкту бюджету на 2022 рік

Шмигаль, на відкритті засідання Уряду розповів, що ставку у проєкті бюджету на 2022 рік будуть робити на збільшення фінансування:

освіти,

медицини,

соціальних програм,

армії,

економічного зростання.

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Як і минулого року, все передамо вчасно, і так само будемо робити ставку на збільшення фінансування освіти, медицини, соціальних програм, армії, економічного зростання та інших важливих напрямів,

– поділився Шмигаль.

Нагадаємо, що 15 липня 2021 року Рада ухвалила постанову щодо Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки. Документ повинен стати основою для проєкту не лише держбюджету на наступний рік, але й прогнозів місцевих бюджетів.

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Текст допису у телеграм каналі Дениса Шмигаля:

Вже незабаром Уряд затвердить та передасть до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2022 рік.

Як і минулого року, все передамо вчасно й так само робитимемо ставку на збільшення фінансування освіти, медицини, соціальних програм, армії та економічного зростання.