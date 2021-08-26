Пріоритетні сфери для проєкту бюджету на 2022 рік
Шмигаль, на відкритті засідання Уряду розповів, що ставку у проєкті бюджету на 2022 рік будуть робити на збільшення фінансування:
- освіти,
- медицини,
- соціальних програм,
- армії,
- економічного зростання.
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Як і минулого року, все передамо вчасно, і так само будемо робити ставку на збільшення фінансування освіти, медицини, соціальних програм, армії, економічного зростання та інших важливих напрямів,
– поділився Шмигаль.
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Текст допису у телеграм каналі Дениса Шмигаля:
Вже незабаром Уряд затвердить та передасть до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2022 рік.
Як і минулого року, все передамо вчасно й так само робитимемо ставку на збільшення фінансування освіти, медицини, соціальних програм, армії та економічного зростання.