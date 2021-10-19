Зміни до бюджету-2021

Доходи та видатки, згідно з підписаним документом, збільшилися на 39,6 мільярда гривень. Раніше, 8 жовтня, законопроєкт №6052 підтримала Рада, за нього проголосувало 256 нардепів.

Детальніше Рада збільшила держбюджет на 40 мільярдів: куди спрямують ці кошти

Чому збільшили держбюджет-2021

Через прогнозоване перевиконання дохідної частини держбюджету до кінця 2021 року майже на 40 мільярдів гривень, Рада збільшила фінансування нагальних потреб.

Підвищення доходів можливе завдяки:

податку на прибуток підприємств – на 30 мільярдів гривень;

податку на додану вартість (ПДВ) з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – на 2 мільярди гривень;

ПДВ з ввезених на митницю товарів – на 6,9 мільярда гривень;

зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування під час набуття права власності на легкові автомобілі – на 0,75 мільярда гривень.

На розв'язання соціальних питань та реалізацію інфраструктурних проєктів спрямують:

12,05 мільярда гривень – на пільги та житлові субсидії громадянам;

– на пільги та житлові субсидії громадянам; 15 мільярдів гривень – на розвиток мережі автомобільних доріг;

– на розвиток мережі автомобільних доріг; 4,1 мільярда гривень – на виплати військовослужбовцям;

– на виплати військовослужбовцям; 2 мільярди гривень – на реалізацію програми держгарантій медичного обслуговування населення;

– на реалізацію програми держгарантій медичного обслуговування населення; 1 мільярд гривень – на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств;

– на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств; 1,5 мільярда гривень – на субвенції місцевим бюджетам для реалізації інфраструктурних проєктів;

– на субвенції місцевим бюджетам для реалізації інфраструктурних проєктів; 282 мільйонів гривень – грошова компенсація за житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб та учасників Революції Гідності.

Держбюджет на 2022 рік: головне

Цьогоріч урядовці ухвалили проєкт державного бюджету завчасно. Сталося це наприкінці вересня. Раніше Міністр фінансів Сергій Марченко казав, що бюджет-2022 є реалістичним та збалансованим, "ґрунтується на прогнозі, що передбачає подальше пожвавлення економічної динаміки".

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Основні показники держбюджету-2022 / Інфографіка 24 каналу