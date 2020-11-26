В Україні завершилися важкі перемовини щодо бюджету на 2021 рік. І хоча фінального тексту ще немає, вже відомо що у кошторисі плановий дефіцит знизять, а підвищення мінімальної зарплати перенесуть.

За словами заступника голови комітету Ради з питань фінансів Ярослава Железняка, раніше до бюджету-2021 було 3 головні претензії – зменшити дефіцит, переглянути прогноз і вирішити питання з мінімалкою. Про керівник фракції "Голос" із посиланням на джерела написав у телеграмі.

До речі Україна залишилася без грошей у 2020 році та з діркою у бюджеті на 40 мільярдів, – Железняк

Що може змінитися в бюджеті за інформацією Железняка

Дефіцит. Тепер Кабмін повинен зменшити його з 6% до 5,3% від ВВП. За словами парламентаря, це означає мінус більш ніж 30 мільярдів гривень із витрат. Але якщо не зменшується прогноз ВВП.

Прогноз ВВП. Номінальний ВВП змусили знизити з 4,5 трильйона гривень на меншу суму. На скільки – наразі не відомо. Железняк додає, що в будь-якому разі це ще мінус мільярди з витрат.

Мінімальна зарплата. Підняття мінімалки до 6 500 гривень перенесуть з липня на грудень 2021 року. Нардеп підкреслює, "українських популістів нарешті переконали, що це погана ідея і для людей, і для бізнесу". Щоправда, все ж слід очікувати на підняття мінільної зарплати до 6 тисяч гивень у січні 2021 року.

"Поки у мене є підтвердження цих змін з трьох джерел, але все ще можуть переграти. Відразу кажу сам текст ще не бачив", – зауважив Железняк.

Він додав, що головна інтрига все ж залишається: які саме витрати підуть "під ніж"? Адже було стільки бажань з боку влади, тож тепер треба скоротити десятки мільярдів.

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