Держборг України зріс на понад 1,5 мільярда доларів за місяць

Держборг України станом на 30 листопада склав 2,56 трильйона гривень або 94,15 мільярда доларів. Це на 1,52 мільярда доларів більше, ніж у жовтні.

Держборг у листопаді 2021 року

Прямий держборг країни у доларовому вираженні він зріс за листопад на 0,96% – до 82,99 мільярда доларів. У гривневому – на 4,22%, до 2,255 трильйона гривень.

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Зовнішній прямий борг за місяць у доларовому еквіваленті зріс на 1,47% – до 45,68 мільярда доларів, у гривневому – на 4,71%, до 1,241 трильйона гривень.

за місяць у доларовому еквіваленті зріс на 1,47% – до 45,68 мільярда доларів, у гривневому – на 4,71%, до 1,241 трильйона гривень. Гарантований державою борг у листопаді у доларовому еквіваленті зріс на 7% – до 11,15 мільярда доларів, у гривні – на 10,41%, до 303,24 мільярда гривень.

Держборг з початку 2021 року

З початку 2021 року сукупний держборг України зріс на 4,31% у доларовому еквіваленті та на 19,46% – у гривневому.

Частка зобов'язань у євро знизилася до 13,07%, у гривні – до 36,18%. У доларі навпаки зросла до 35,53%, у СПЗ – до 14,04%.

Прогноз виплат за держборгом до 2024 року

Мінфін підвищив прогноз виплат за держборгом у 2022 році до 438,5 мільярда гривень. Сума зросла на 12,7 мільярда гривень.

Що стосується виплат за держборгом у 2023 році, то у Мінфіні їх оцінили у 341 мільярд гривень.

У 2024 році – в 325,8 мільярда гривень.

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, що виплати за держборгом у грудні складуть 37,06 мільярда гривень (за внутрішнім боргом – 34,27 мільярда гривень, за зовнішнім – 2,79 мільярда гривень).