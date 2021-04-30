Як зменшувався борг у березні
- Державний борг зменшився на 28,91 мільярда гривень, або 906,4 мільйона доларів.
- Гарантований державою борг зменшився на 9,77 мільярда гривень, або 33,4 мільйона доларів.
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Сума держборгу на кінець березня 2021 року
Державний борг складається з внутрішнього та зовнішнього боргу, який станом на кінець березня 2021 року становить 2 234,77 мільярда гривень, або ж 80,14 мільярда доларів.
Державний внутрішній борг (ОВДП) становить 45,8% від загальної суми боргу.
Державний зовнішній борг становить 54,2% від загальної суми боргу
Державний зовнішній борг, своєю чергою, складається з:
- кредитів міжнародних фінансових організацій – 21,2% від загальної суми державного боргу,
- єврооблігацій – 28,9%,
- іншого зовнішнього боргу – 3,9%.
Погашення заборгованості в I кварталі
- Платежі з погашення державного боргу за перший квартал 2021 року становили 106,9 мільярда гривень, платежі з обслуговування – 37,4 мільярда гривень.
- Протягом березня 2021 року Мінфін провів 29 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши 44,4 мільярда гривень на фінансування державного бюджету.
Скільки грошей Україна має віддати у 2021
За прогнозом уряду, Україна на обслуговування державного боргу та погашення його частини повинна віддати:
- 146,1 мільярда гривень у січні – березні.
- 166,47 мільярда у квітні – червні (більше на 0,77 мільярда у порівнянні з попереднім прогнозом).
- 166,44 мільярда у липні – вересні.
- 118,46 мільярда у жовтні – грудні.
Загалом у 2021 році виплати за держборгом запланували у 597,47 мільярда гривень. Ще щонайменше 283,86 мільярда доведеться віддати у 2022.