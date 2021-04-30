Як зменшувався борг у березні

Державний борг зменшився на 28,91 мільярда гривень, або 906,4 мільйона доларів.

Гарантований державою борг зменшився на 9,77 мільярда гривень, або 33,4 мільйона доларів.

Читайте також Як збільшився валовий зовнішній борг України за 2020 рік: дані НБУ

Сума держборгу на кінець березня 2021 року

Державний борг складається з внутрішнього та зовнішнього боргу, який станом на кінець березня 2021 року становить 2 234,77 мільярда гривень, або ж 80,14 мільярда доларів.

Державний внутрішній борг (ОВДП) становить 45,8% від загальної суми боргу.

Державний зовнішній борг становить 54,2% від загальної суми боргу

Державний зовнішній борг, своєю чергою, складається з:

кредитів міжнародних фінансових організацій – 21,2% від загальної суми державного боргу,

єврооблігацій – 28,9%,

іншого зовнішнього боргу – 3,9%.

Частка державного боргу в гривні станом на кінець березня 2021 року зросла до 39,8%.

Погашення заборгованості в I кварталі

Платежі з погашення державного боргу за перший квартал 2021 року становили 106,9 мільярда гривень, платежі з обслуговування – 37,4 мільярда гривень.

Протягом березня 2021 року Мінфін провів 29 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши 44,4 мільярда гривень на фінансування державного бюджету.

У Мінфіні наголосили, що попри кризовий 2020 рік співвідношення державного боргу до ВВП за результатами року залишається помірним – 53,9%.

Скільки грошей Україна має віддати у 2021

За прогнозом уряду, Україна на обслуговування державного боргу та погашення його частини повинна віддати:

146,1 мільярда гривень у січні – березні.

166,47 мільярда у квітні – червні (більше на 0,77 мільярда у порівнянні з попереднім прогнозом).

166,44 мільярда у липні – вересні.

118,46 мільярда у жовтні – грудні.

Загалом у 2021 році виплати за держборгом запланували у 597,47 мільярда гривень. Ще щонайменше 283,86 мільярда доведеться віддати у 2022.