Як змінився сукупний держборг у жовтні
- У гривневому еквіваленті зменшився на 6,92 мільярда гривень, а у доларовому зріс на 0,61 мільярда гривень.
- Станом на 31 жовтні сукупний держборг України складав 2,44 трильйона гривень, або 92,63 мільярда доларів.
Цікаво Скільки Україна повинна виплатити за держборгом до кінця року: дані Мінфіну
Держборг у жовтні 2021 року
На кінець жовтня держборг складав 2,2 трильйона гривень, що становить 88,74% від загальної суми сукупного боргу, або 82,20 мільярди доларів.
- Зовнішній держборг – 1,2 трильйона у гривневому еквіваленті, або 48,61% від загальної суми сукупного боргу. У доларовому – 45,02 мільярди.
- Внутрішній борг – 978,60 мільярди гривень, або 40,13%. У доларовому – 37,17 мільярда.
Гарантований держборг у жовтні 2021 року
Гарантований державою борг становить 274,66 мільярда гривень, або 11,26%, а в доларовому еквіваленті – 10,43 мільярда. Зовнішній борг від суми гарантованого боргу складає 227,50 мільярди гривень, або 9,33% від сукупного. У доларовому еквіваленті – 8,64 мільярда.
Залучення до держбюджету
- Аукціон з продажу ОВДП. За результатами жовтня Мінфін провів 15 аукціонів з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) й залучив до бюджету 22,15 мільярда гривень.
- Макрофінансова допомога від Єврокомісії. 25 жовтня Україна отримала другий транш макрофінансової допомоги від Єврокомісії у розмірі 600 мільйонів євро.
Погашення держборгу
- Найбільша частка сукупного боргу України (державного та гарантованого) сконцентрована у гривневому еквіваленті – 37,19%, а у доларовому – 35,18%.
- Україна повинна погасити у євро 13,42%, ще 13,65% – у СПЗ (резервний та платіжний засіб, що емітується МВФ та існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках).
Прогноз виплат за держборгом до 2024 року
- Мінфін підвищив прогноз виплат за держборгом у 2022 році до 438,5 мільярда гривень. Сума зросла на 12,7 мільярда гривень.
- Що стосується виплат за держборгом у 2023 році, то у Мінфіні їх оцінили у 341 мільярд гривень.
- У 2024 році – в 325,8 мільярда гривень.