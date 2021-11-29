Як змінився сукупний держборг у жовтні

У гривневому еквіваленті зменшився на 6,92 мільярда гривень, а у доларовому зріс на 0,61 мільярда гривень.

на 6,92 мільярда гривень, а у доларовому зріс на 0,61 мільярда гривень. Станом на 31 жовтні сукупний держборг України складав 2,44 трильйона гривень, або 92,63 мільярда доларів.

Цікаво Скільки Україна повинна виплатити за держборгом до кінця року: дані Мінфіну

Держборг у жовтні 2021 року

На кінець жовтня держборг складав 2,2 трильйона гривень, що становить 88,74% від загальної суми сукупного боргу, або 82,20 мільярди доларів.

Зовнішній держборг – 1,2 трильйона у гривневому еквіваленті, або 48,61% від загальної суми сукупного боргу. У доларовому – 45,02 мільярди.

– 1,2 трильйона у гривневому еквіваленті, або 48,61% від загальної суми сукупного боргу. У доларовому – 45,02 мільярди. Внутрішній борг – 978,60 мільярди гривень, або 40,13%. У доларовому – 37,17 мільярда.

Гарантований держборг у жовтні 2021 року

Гарантований державою борг становить 274,66 мільярда гривень, або 11,26%, а в доларовому еквіваленті – 10,43 мільярда. Зовнішній борг від суми гарантованого боргу складає 227,50 мільярди гривень, або 9,33% від сукупного. У доларовому еквіваленті – 8,64 мільярда.

Зверніть увагу! Протягом жовтня гривня зміцніла, а курс гривні до долара станом на початок та кінець місяця був 26,61 та 28,43 відповідно.

Залучення до держбюджету

Аукціон з продажу ОВДП. За результатами жовтня Мінфін провів 15 аукціонів з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) й залучив до бюджету 22,15 мільярда гривень.

За результатами жовтня Мінфін провів 15 аукціонів з продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) й залучив до бюджету 22,15 мільярда гривень. Макрофінансова допомога від Єврокомісії. 25 жовтня Україна отримала другий транш макрофінансової допомоги від Єврокомісії у розмірі 600 мільйонів євро.

Погашення держборгу

Найбільша частка сукупного боргу України (державного та гарантованого) сконцентрована у гривневому еквіваленті – 37,19%, а у доларовому – 35,18%.

Україна повинна погасити у євро 13,42%, ще 13,65% – у СПЗ (резервний та платіжний засіб, що емітується МВФ та існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках).

Прогноз виплат за держборгом до 2024 року