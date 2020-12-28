Державний і гарантований державою борг України становив 2 398,20 мільярдів гривень станом на 30 листопада. Цей показник на 0,98 мільярдів доларів більший, ніж було встановлено в жовтні.

У гривневому еквіваленті сума держборгу України збільшилася на 30,44 мільярда гривень. Про це повідомило Міністерство фінансів. Читайте також Сплата ЄСВ: податкова оприлюднила нові рахунки За даними Мінфіну, зовнішній борг станом на 30 листопада склав 1 463,84 мільярда гривень – 61,04% від загальної суми боргу. У доларах – це 51,42 мільярда. Натомість внутрішній борг становив 905,10 мільярдів гривень, або 31,79 мільярда доларів. Що складає 37,74% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу. Гарантований державою борг України становив 289,19 мільярда гривень, або 10,16 мільярда доларів. Зокрема: гарантований державою зовнішній борг – 259,93 мільярда гривень;

гарантований державою внутрішній борг – 29,26 мільярда гривень. Зверніть увагу! У пресслужбі Рахункової палати повідомили, що кожен українець за 2020 рік віддав 3 тисячі гривень на обслуговування боргових зобов'язань України.