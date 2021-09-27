Держборг України за місяць суттєво скоротився: про яку суму йдеться
27 вересня 2021 , 18:09Читать новость на русском
Джерело:Міністерство фінансів України
Протягом серпня 2021 року держборг України в гривневому еквіваленті скоротився на понад 14 мільярдів гривень, а в доларовому – на 0,44 мільярда доларів. Зовнішній борг займає майже 60% в структурі.
Як скоротився держборг за серпень 2021 року
- В гривневому еквіваленті – на 14,28 мільярда гривень, або на 0,6%.
- В доларовому еквіваленті – на 0,44 мільярда доларів, або на 0,5%.
Варто прочитати Уряд планує у 2022 році набрати боргів на понад пів трильйонаДержавний і гарантований державою борг України станом на 31 серпня 2021 року склав 2 485,35 мільярда гривень або 92,53 мільярда доларів. Зовнішній борг займає майже 60% в структурі.
Сума держборгу
Станом на 31 серпня згідно з даними Мінфіну, зовнішній та внутрішній борг України виглядають наступним чином:
- зовнішній борг – 1 463,57 мільярда гривень (58,89% від загальної суми боргу), або 54,49 мільярда доларів,
- внутрішній борг – 1 021,78 мільярда гривень (41,11%), або 38,04 мільярда доларів.
Детальніше про це Кожна восьма гривня з бюджету пішла на обслуговування боргу
Держборг України: основне
- За 2020 рік, частка держборгу України зросла на 12,5% проти 2019 року. Оскільки на кінець 2020 року держборг становить 56,8%, а у 2019 році показник становив 44,3%.
- У перших числах червня депутати запропонували реструктуризувати зовнішній держборг України перед МВФ.
- На погашення та обслуговування державного боргу у 2021 році Україна витратить 627 мільярдів гривень (468,4 мільярда гривень на погашення держборгу, 158,6 мільярда гривень на обслуговування).
- У 2021 році Україна повинна виплатити 368,4 мільярда гривень (за зовнішнім – 249,6 мільярда гривень та 118,8 мільярда гривень за внутрішнім боргом).
- 23 серпня 2021 року Україна отримала від МВФ транш у розмірі 2,7 мільярда доларів, які планували спрямувати на погашення держборгу.