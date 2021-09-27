Держборг України за місяць суттєво скоротився: про яку суму йдеться

Протягом серпня 2021 року держборг України в гривневому еквіваленті скоротився на понад 14 мільярдів гривень, а в доларовому – на 0,44 мільярда доларів. Зовнішній борг займає майже 60% в структурі.

Як скоротився держборг за серпень 2021 року

В гривневому еквіваленті – на 14,28 мільярда гривень, або на 0,6%.

В доларовому еквіваленті – на 0,44 мільярда доларів, або на 0,5%.

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Сума держборгу

Державний і гарантований державою борг України станом на 31 серпня 2021 року склав 2 485,35 мільярда гривень або 92,53 мільярда доларів. Зовнішній борг займає майже 60% в структурі.

Станом на 31 серпня згідно з даними Мінфіну, зовнішній та внутрішній борг України виглядають наступним чином:

зовнішній борг – 1 463,57 мільярда гривень (58,89% від загальної суми боргу), або 54,49 мільярда доларів,

внутрішній борг – 1 021,78 мільярда гривень (41,11%), або 38,04 мільярда доларів.

На обслуговування державного боргу України у першому півріччі 2021 року була спрямована кожна восьма гривня з доходів бюджету країни.

Детальніше про це Кожна восьма гривня з бюджету пішла на обслуговування боргу

Держборг України: основне