Як скоротився держборг за серпень 2021 року

  • В гривневому еквіваленті – на 14,28 мільярда гривень, або на 0,6%.
  • В доларовому еквіваленті – на 0,44 мільярда доларів, або на 0,5%.

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Сума держборгу

Станом на 31 серпня згідно з даними Мінфіну, зовнішній та внутрішній борг України виглядають наступним чином:

  • зовнішній борг – 1 463,57 мільярда гривень (58,89% від загальної суми боргу), або 54,49 мільярда доларів,
  • внутрішній борг – 1 021,78 мільярда гривень (41,11%), або 38,04 мільярда доларів.

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Держборг України: основне