Держборг України: як він змінився протягом червня 2021 року
27 липня 2021 , 14:43Читать новость на русском
Джерело:Міністерство фінансів України
У Міністерстві фінансів розповіли, що станом на 30 червня поточного року державний та гарантований державою борг України склав понад 2,51 трильйона доларів. У доларовому еквіваленті – 92,52 мільйона.
Як змінився держборг протягом червня
- У гривневому еквіваленті сума держборгу, протягом червня 2021 року, скоротилась на 2,36 мільярда гривень.
- Однак, у доларовому еквіваленті борг збільшився на 1 мільярд доларів.
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Держборг станом на 30 червня 2021 року
- Зовнішній борг становив 476,69 мільярда гривень, тобто 58,74% від загальної суми боргу, або ж 54,34 мільярда доларів,
- Внутрішній борг – майже 1,04 трильйона гривень, або 41,27% від загальної суми, або 38,18 мільярда доларів.
Борг України
- Державний борг України – понад 2,22 трильйона гривень, що складає 88,48% від загальної суми боргу, або 81,87 мільярда доларів.
- Гарантований державою борг України – 289,54 мільярда гривень, що становить 11,52% від загальної суми боргу, або 10,65 мільярда доларів.
Держборг України: основне
- За 2020 рік, частка держборгу України зросла на 12,5% проти 2019 року. Оскільки на кінець 2020 року держборг становить 56,8%, а у 2019 році показник становив 44,3%.
- У червні Україна повинна була виплатити 74,6 мільярда гривень (за внутрішнім боргом – 62,8 мільярда гривень, зовнішнім – 11,8 мільярда гривень).
- У перших числах червня депутати запропонували реструктуризувати зовнішній держборг України перед МВФ, посилаючись на те, що 300 законодавців з усього світу 13 травня 2020 року призвали МВФ і Всесвітній банк списати борги найбідніших країн і збільшити фінансування для запобігання глобального економічного спаду.
- На погашення та обслуговування державного боргу у 2021 році Україна витратить 627 мільярдів гривень (468,4 мільярда гривень на погашення держборгу, 158,6 мільярда гривень на обслуговування).