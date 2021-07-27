Як змінився держборг протягом червня

  • У гривневому еквіваленті сума держборгу, протягом червня 2021 року, скоротилась на 2,36 мільярда гривень.
  • Однак, у доларовому еквіваленті борг збільшився на 1 мільярд доларів.

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Держборг станом на 30 червня 2021 року

  • Зовнішній борг становив 476,69 мільярда гривень, тобто 58,74% від загальної суми боргу, або ж 54,34 мільярда доларів,
  • Внутрішній борг – майже 1,04 трильйона гривень, або 41,27% від загальної суми, або 38,18 мільярда доларів.

Борг України

  • Державний борг України – понад 2,22 трильйона гривень, що складає 88,48% від загальної суми боргу, або 81,87 мільярда доларів.
  • Гарантований державою борг України – 289,54 мільярда гривень, що становить 11,52% від загальної суми боргу, або 10,65 мільярда доларів.

Держборг України: основне