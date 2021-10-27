Факт скорочення державного боргу у вересні, якщо порівнювати з серпнем, Мінфін відзначив у своєму щомісячному звіті.

Цікаво Скільки Україна повинна буде виплатити за держборгом до 2024 року: прогноз Мінфіну

Скорочення боргу України

Станом на 30 вересня 2021 року держборг у національній валюті становив 2 трильйони 445 мільярдів 520 мільйонів гривень. В еквіваленті іноземної валюти це 92 мільярди 20 мільйонів доларів.

Таким чином сукупний борг України за місяць скоротився на 39,8 мільярда гривень. У доларовому еквіваленті це 1 мільярд 510 мільйонів.

При цьому державний борг зменшився на 31,1 мільярда гривень – 1 мільярд 180 мільйонів доларів, а гарантований державою борг зменшився на 8,7 мільярда гривень або 330 мільйонів доларів.

Структура державного боргу

У структурі державного боргу найбільшу частину становить державний зовнішній борг – 54,5%.

При цьому державний внутрішній борг (ОВДП) становить 45,5%.

Зовнішній борг складається переважно з єврооблігацій – 28,2%, кредитів міжнародних фінансових організацій – 22,4% та іншого зовнішнього боргу – 3,9%.

Частка держборгу в гривні на кінець вересня 2021 року зросла до 40,2% – 983 мільярди гривень.

Варто знати! За січень – вересень 2021 року платежі щодо погашення державного боргу склали 357,4 мільярда гривень, а з обслуговування – 110,1 мільярда. Загалом з 31 грудня 2020 року держборг скоротився на 106,4 мільярда гривень.