Держборг України: скільки держава ще винна до кінця 2021 року

17 червня 2021 , 16:26
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Джерело:

"РБК–Україна"

Україна повинна виплатити більш ніж 100 мільярдів гривень за зовнішнім та внутрішнім боргом до кінця 2021 року, що випливає з графіку помісячних платежів за державним боргом за діючими договорами Міністерства фінансів станом на 1 червня поточного року.

Виплати за держборгом 

До 2021 року Україні необхідно виплатити 368,4 мільярда гривень, в тому числі:

  • за внутрішнім боргом – 249,6 мільярда гривень,
  • за зовнішнім – 118,8 мільярда гривень.

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Пікові виплати Мінфіну у 2021 році

Найбільші виплати мають відбутися восени, у вересні – 104,2 мільярда гривень, в тому числі:

  • за внутрішнім боргом – 22,8 мільярда гривень,
  • за зовнішнім – 81,4 мільярда гривень.

Виплати Мінфіну у червні

У червні Україна повинна повернути виплатити 74,6 мільярда гривень, в тому числі:

  • за внутрішнім боргом – 62,8 мільярда гривень,
  • за зовнішнім – 11,8 мільярда гривень.
Нагадаємо, що нещодавно депутати запропонували реструктуризувати борг України перед МВФ, зважаючи на те, що  300 законодавців з усього світу у травні 2020 року призвали МВФ і Всесвітній банк списати борги найбідніших країн і збільшити фінансування для запобігання глобального економічного спаду.
Автор: Дар'я Вереньова