Україна повинна виплатити більш ніж 100 мільярдів гривень за зовнішнім та внутрішнім боргом до кінця 2021 року, що випливає з графіку помісячних платежів за державним боргом за діючими договорами Міністерства фінансів станом на 1 червня поточного року.