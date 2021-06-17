Виплати за держборгом
До 2021 року Україні необхідно виплатити 368,4 мільярда гривень, в тому числі:
- за внутрішнім боргом – 249,6 мільярда гривень,
- за зовнішнім – 118,8 мільярда гривень.
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Пікові виплати Мінфіну у 2021 році
Найбільші виплати мають відбутися восени, у вересні – 104,2 мільярда гривень, в тому числі:
- за внутрішнім боргом – 22,8 мільярда гривень,
- за зовнішнім – 81,4 мільярда гривень.
Виплати Мінфіну у червні
У червні Україна повинна повернути виплатити 74,6 мільярда гривень, в тому числі:
- за внутрішнім боргом – 62,8 мільярда гривень,
- за зовнішнім – 11,8 мільярда гривень.