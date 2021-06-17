Виплати за держборгом 

До 2021 року Україні необхідно виплатити 368,4 мільярда гривень, в тому числі:

  • за внутрішнім боргом – 249,6 мільярда гривень,
  • за зовнішнім – 118,8 мільярда гривень.

Цікаво Корейське економічне диво: у яких галузях ця країна серед лідерів

Пікові виплати Мінфіну у 2021 році

Найбільші виплати мають відбутися восени, у вересні – 104,2 мільярда гривень, в тому числі:

  • за внутрішнім боргом – 22,8 мільярда гривень,
  • за зовнішнім – 81,4 мільярда гривень.

Виплати Мінфіну у червні

У червні Україна повинна повернути виплатити 74,6 мільярда гривень, в тому числі:

  • за внутрішнім боргом – 62,8 мільярда гривень,
  • за зовнішнім – 11,8 мільярда гривень.