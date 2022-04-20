Держборг України у 2022 році зросте до 86,2% ВВП, – МВФ
20 квітня 2022 , 15:11Читать новость на русском
Джерело:Міжнародний валютний фонд
Міжнародний валютний фонд прогнозує, що у 2022 році валовий державний борг України збільшиться до 86,2% ВВП. Все через війну, яку Росія розпочала у нашій державі.
Зауважимо, що минулого року борг зменшився до 49% ВВП. Однак війна внесла свої корективи.
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МВФ вважає, що у наступні роки держборг залишатиметься на цьому новому високому рівні через різке розширення дефіциту держбюджету та падіння ВВП.
Прогноз МВФ про те, яким буде держборг в Україні
- 2024 рік – 78,7% ВВП,
- 2025 рік – 82,9% ВВП,
- 2026 рік – 88,7% ВВП,
- 2027 рік – 92,3% ВВП.
Раніше Фонд спрогнозував падіння ВВП України у 2022 році на 35%.