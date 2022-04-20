Зауважимо, що минулого року борг зменшився до 49% ВВП. Однак війна внесла свої корективи.

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МВФ вважає, що у наступні роки держборг залишатиметься на цьому новому високому рівні через різке розширення дефіциту держбюджету та падіння ВВП.

Прогноз МВФ про те, яким буде держборг в Україні

2024 рік – 78,7% ВВП,

2025 рік – 82,9% ВВП,

2026 рік – 88,7% ВВП,

2027 рік – 92,3% ВВП.

Раніше Фонд спрогнозував падіння ВВП України у 2022 році на 35%.