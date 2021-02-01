Державний бюджет у січні отримав понадпланові доходи: скільки

Доходи Державного бюджету України за січень 2021 року становлять 66,1 мільярда гривень. Це на 6,7% перевищує визначений план.

Джерело: Державна казначейська служба України

У січні доходи Держбюджету були на 29,6% більшими від доходів аналогічного місяця у 2020 році. Вони зросли з 50,9 до 66,1 мільярда гривень.

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Сума грошей на Єдиному казначейському рахунку станом на 1 лютого 2021 року становить 27,5 мільярда гривень (1 січня було 12 мільярдів гривень).

Водночас у Міністерстві фінансів повідомили, що за січень видатки за загальним фондом державного бюджету становили 68 мільярдів гривень – 84,2% від плану звітного періоду.

Результати виконання інших показників у січні