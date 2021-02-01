Доходи Державного бюджету України за січень 2021 року становлять 66,1 мільярда гривень. Це на 6,7% перевищує визначений план.

Джерело: Державна казначейська служба України

У січні доходи Держбюджету були на 29,6% більшими від доходів аналогічного місяця у 2020 році. Вони зросли з 50,9 до 66,1 мільярда гривень.

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Сума грошей на Єдиному казначейському рахунку станом на 1 лютого 2021 року становить 27,5 мільярда гривень (1 січня було 12 мільярдів гривень).

Водночас у Міністерстві фінансів повідомили, що за січень видатки за загальним фондом державного бюджету становили 68 мільярдів гривень – 84,2% від плану звітного періоду.

Результати виконання інших показників у січні

Державний бюджет виконали із дефіцитом у розмірі 4,9 мільярда гривень, зокрема загальний фонд – з дефіцитом у сумі 10,3 мільярда гривень, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 26,7 мільярда гривень.

у розмірі 4,9 мільярда гривень, зокрема загальний фонд – з дефіцитом у сумі 10,3 мільярда гривень, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 26,7 мільярда гривень. Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету становили 36,9 мільярда гривень, або 71,3% від запланованих на цей період.

до загального фонду державного бюджету становили 36,9 мільярда гривень, або 71,3% від запланованих на цей період. Платежі з погашення державного боргу за січень 2021 року – 23,6 мільярда гривень, платежі з обслуговування – 5,7 мільярда (96,2% плану).

Зверніть увагу! У 2020 році до загального фонду державного бюджету надійшло 877,6 мільярда гривень. Це на 19 мільярдів більше, ніж очікували.