Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що державний бюджет на 2021 рік можуть переглянути вже за підсумками першого кварталу. Все залежить від того, як розвиватимуться події з коронавірусною пандемією та світовою кризою, що стала її наслідком.

Важливою філософією державного бюджету-2021 є його реалістичність і збалансованість. Про це Денис Шмигаль наголосив під час засідання уряду 23 грудня, повідомляє 24 канал.

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Якщо ми будемо бачити збільшення виконання доходів держави, то після першого кварталу бюджет може бути й буде переглянутий. Зокрема, у частині збільшення деяких соціальних виплат,

– підкреслив прем'єр-міністр.

Він розповів, що передовсім додаткові гроші будуть направлені на зростання зарплат медиків. З початку 2021 року вони мають збільшитися на 30%.

Чому можуть переглядати держбюджет