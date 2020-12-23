Навесні можуть переглянути держбюджет на 2021 рік, – Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що державний бюджет на 2021 рік можуть переглянути вже за підсумками першого кварталу. Все залежить від того, як розвиватимуться події з коронавірусною пандемією та світовою кризою, що стала її наслідком.
Важливою філософією державного бюджету-2021 є його реалістичність і збалансованість. Про це Денис Шмигаль наголосив під час засідання уряду 23 грудня, повідомляє 24 канал.
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Якщо ми будемо бачити збільшення виконання доходів держави, то після першого кварталу бюджет може бути й буде переглянутий. Зокрема, у частині збільшення деяких соціальних виплат,
– підкреслив прем'єр-міністр.
Він розповів, що передовсім додаткові гроші будуть направлені на зростання зарплат медиків. З початку 2021 року вони мають збільшитися на 30%.
Чому можуть переглядати держбюджет
- Усе через непрості часи карантину. Нині ніхто не береться прогнозувати, що буде в наступному році. Дуже малоймовірно, але таки можливо, що через винайдення вакцини криза таки закінчиться.
- Та є і менш оптимістичні сценарії. Наприклад, через новий штам коронавірусу локдаун у різних країнах може затягнутися, що неодмінно позначиться на економіці. Тож у 2021 році можуть бути як несподівані надходження, так і нові втрати.
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