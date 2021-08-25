Державний борг Росії перевалив за неймовірні 20 трильйонів рублів

Лише за перше півріччя 2021 року державний борг Росії виріс на 1,48 трильйона рублів – це 7,8%. Загалом Кремль винен понад 20 трильйонів рублів.

Про це повідомили в Рахунковій палаті Росії. Станом на 1 липня 2021 року борг склав 20,423 трильйона рублів — це 17,7% прогнозованого розміру ВВП. З цієї суми 16,2 трильйона припадають на внутрішній борг.

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Інша частина належить до зовнішніх боргів – 4,2 трильйона. Щоб погасити позики з бюджету за 6 місяців Кремль витратив 506 мільярдів рублів. З них 434,5 виділили на зовнішню заборгованість.

. Голова міністерства фінансів Росії Антон Сулуанов зазначив, що держборг у найближчі 3 роки складе приблизно 18 – 20% ВВП. Він зазначав, що рівень позичок у порівнянні з 2020 роком знижуватиметься.

Водночас в Україні державний борг планують погасити у вересні 2021 року. Мовиться про те, що Міжнародний валютний фонд виділить 2,7 мільярда доларів. Міністр економіки Олексій Любченко зазначив, що це найбільший в історії розподіл спеціальних прав запозичення.

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