Державний борг Росії перевалив за неймовірні 20 трильйонів рублів
Джерело:24 канал
Лише за перше півріччя 2021 року державний борг Росії виріс на 1,48 трильйона рублів – це 7,8%. Загалом Кремль винен понад 20 трильйонів рублів.
Про це повідомили в Рахунковій палаті Росії. Станом на 1 липня 2021 року борг склав 20,423 трильйона рублів — це 17,7% прогнозованого розміру ВВП. З цієї суми 16,2 трильйона припадають на внутрішній борг.
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Інша частина належить до зовнішніх боргів – 4,2 трильйона. Щоб погасити позики з бюджету за 6 місяців Кремль витратив 506 мільярдів рублів. З них 434,5 виділили на зовнішню заборгованість.Довідка. Голова міністерства фінансів Росії Антон Сулуанов зазначив, що держборг у найближчі 3 роки складе приблизно 18 – 20% ВВП. Він зазначав, що рівень позичок у порівнянні з 2020 роком знижуватиметься.
Водночас в Україні державний борг планують погасити у вересні 2021 року. Мовиться про те, що Міжнародний валютний фонд виділить 2,7 мільярда доларів. Міністр економіки Олексій Любченко зазначив, що це найбільший в історії розподіл спеціальних прав запозичення.
Державний борг Росії: що відомо
- За підсумками 2020 року, держборг Росії збільшився на 5,4 трильйона рублів. Загалом він сягнув 18,99 рублів.
- Якщо порівняти з 2019 роком, то показник виріс на 39,9%.
- З червня 2019 року до липня 2020 року ліквідні резерви уряду Росії перевищували борг.
- Ситуація змінилася через падіння світових цін на нафту, а також через витрати на заходи підтримки економіки під час пандемії.