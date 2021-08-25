Про це повідомили в Рахунковій палаті Росії. Станом на 1 липня 2021 року борг склав 20,423 трильйона рублів — це 17,7% прогнозованого розміру ВВП. З цієї суми 16,2 трильйона припадають на внутрішній борг.
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Інша частина належить до зовнішніх боргів – 4,2 трильйона. Щоб погасити позики з бюджету за 6 місяців Кремль витратив 506 мільярдів рублів. З них 434,5 виділили на зовнішню заборгованість.
Водночас в Україні державний борг планують погасити у вересні 2021 року. Мовиться про те, що Міжнародний валютний фонд виділить 2,7 мільярда доларів. Міністр економіки Олексій Любченко зазначив, що це найбільший в історії розподіл спеціальних прав запозичення.
Державний борг Росії: що відомо
- За підсумками 2020 року, держборг Росії збільшився на 5,4 трильйона рублів. Загалом він сягнув 18,99 рублів.
- Якщо порівняти з 2019 роком, то показник виріс на 39,9%.
- З червня 2019 року до липня 2020 року ліквідні резерви уряду Росії перевищували борг.
- Ситуація змінилася через падіння світових цін на нафту, а також через витрати на заходи підтримки економіки під час пандемії.