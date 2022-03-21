Лібералізація бізнесу: як держава збирається допомагати підприємцям під час війни

Внаслідок агресії Росії у перші дні війни відбулася фактична зупинка економіки України. Щоб бізнес вижив в цих умовах, уряд запропонував безпрецедентну програму лібералізації економіки.

Пільги та послаблення для українського бізнесу

Пальне

Через втрату традиційних постачальників з Білорусі, Росії та Литви бізнесу потрібно переорієнтуватися на імпорт з Європи. Ціни там вищі, тому задля їх стабілізації уряд запропонував знизити податки на пальне.

До речі Українська економіка вже витримала перший удар війни

Зокрема, акциз скасовано, ПДВ зменшено з 20% до 7%, запроваджено нову цінову формулу. В результаті ціни знижені на 5 – 10 гривень і тепер за літр рідкого палива на АЗС просять 32 – 34 гривень.

Імпортне мито

Уряд звільняє всі товари від ввізного мита та залишає лише сплату ПДВ 20%. Також скасовуються всі паперові документи. Для ввезення товарів потрібно задекларувати ВМД та пред'явити її у пункті пропуску. Товар має проходити без будь-якого митного оформлення.

Спрощене оподаткування малого і середнього бізнесу

Компанії, які мають обіг до 10 мільярдів гривень на рік, можуть користуватися спрощеною системою оподаткування. З 1 квітня вони платитимуть 2% від обороту. Збереження спрощеної системи обліку та оподаткування для ФОПів та збільшення оборотів для них.

ФОПи

Збереження спрощеної системи обліку та оподаткування для ФОПів та збільшення оборотів для них. Сплата єдиного податку для 1-2 груп добровільна. ЄСВ за мобілізованих працівників платити не треба.

Товари для ЗСУ та тероборони не оподатковуються ПДВ.

Скасування перевірок

Переведення дозвільної системи в онлайн. Близько 95% всіх дозволів і ліцензій, яких потребував і мав оформляти бізнес, зараз можна оформити в електронному вигляді, просто заповнивши декларацію.

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Фінансування бізнесу

Уточнено програму "5-7-9", яка передбачатиме кредитування і рефінансування бізнесу в розмірі до 60 мільйонів гривень під 0% річних, поки діє воєнний стан.

Програма компенсації для роботодавців, які створюють нові місця

Вона стосується тих роботодавців, які не тільки зберігають, а створюють додаткові робочі місця. Зокрема, за працевлаштування переселенців уряд виплачуватиме підприємцям по 6500 гривень за кожного, кого взяли на роботу. Ці кошти можна буде направляти на виплату заробітної плати переселенцям.

Також існує окрема програма допомоги для переселенців. Нові податкові пільги будуть прийматися щотижня.

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