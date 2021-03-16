Держава винна майже 2 мільярди лікарняних та декретних виплат: коли українцям чекати на гроші

Джерело:Фонд соціального страхування
У Фонді соціального страхування України заявили про затримку лікарняних та декретних виплат на суму в 1,8 мільярда гривень. Затримку ж установа пояснила різким зростанням витрат Фонду.
У Фонді соціального страхування зауважили, що тривалість затримки виплат українцям коливається і залежить від суми щоденних надходжень до бюджету Фонду. Загалом він складає 21 робочий день або 1,8 мільярда гривень, а також непрофінансовані заяви-розрахунки на суму 0,8 мільярда гривень, термін оплати яких складає 10 робочих днів.
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Пресслужба фонду заявила, що нині доходів фонду не вистачає, щоб покрити усі прийняті на фінансування допомоги й виплати.
Наявна заборгованість була накопичена Фондом у грудні через різке зростання видатків,
– відзначили у Фонді.
Серед головної причини нестачі коштів для виплат було зазначену пандемію, через яку суттєво зросли видатки лікарням. Варто відзначити, що фінансування самоізоляції українських працівників, страхові виплати медикам тощо – теж було покладено на Фонд соціального страхування.
Наприклад, у грудні 2020 року Фонд прийняв на оплату лікарняні на суму 2,4 мільярда гривень – на 1,5 мільярда гривень більше, ніж у грудні 2019 року (0,9 мільярда гривень),
– Фонд.
Тож попри те, що з 2021 року щомісячні надходження до бюджету Фонду покривають видатки за той же період, накопичена наприкінці минулого року заборгованість призвела до затримки у виплатах допомог.
Прослідкувати на якому етапі знаходяться власні виплати українці можуть в онлайн форматі за допомогою телеграм-каналу ФССУ: t.me/socialfund. На каналі, як відмітили у структурі, в оперативному режимі оновлюється інформація щодо сум і дат, за які Фондом профінансовано матеріальне забезпечення і страхові виплати.
Для того, щоб дізнатись дату прийняття заяви-розрахунку на виплату потрібно знати номер власного ідентифікаційного коду та звернутись:
Контакти усіх робочих органів можна знайти на сайті ФССУ, а також номери гарячих ліній обласних управлінь.Отримайте вигідний кредит для погашення заборгованості в інших банках, заповнивши заявку на сайті Ідея Банку.