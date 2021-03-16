У Фонді соціального страхування України заявили про затримку лікарняних та декретних виплат на суму в 1,8 мільярда гривень. Затримку ж установа пояснила різким зростанням витрат Фонду.

Строки затримки виплат

У Фонді соціального страхування зауважили, що тривалість затримки виплат українцям коливається і залежить від суми щоденних надходжень до бюджету Фонду. Загалом він складає 21 робочий день або 1,8 мільярда гривень, а також непрофінансовані заяви-розрахунки на суму 0,8 мільярда гривень, термін оплати яких складає 10 робочих днів.

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Причина затримки виплат

Пресслужба фонду заявила, що нині доходів фонду не вистачає, щоб покрити усі прийняті на фінансування допомоги й виплати.

Наявна заборгованість була накопичена Фондом у грудні через різке зростання видатків,

– відзначили у Фонді.

Серед головної причини нестачі коштів для виплат було зазначену пандемію, через яку суттєво зросли видатки лікарням. Варто відзначити, що фінансування самоізоляції українських працівників, страхові виплати медикам тощо – теж було покладено на Фонд соціального страхування.

Наприклад, у грудні 2020 року Фонд прийняв на оплату лікарняні на суму 2,4 мільярда гривень – на 1,5 мільярда гривень більше, ніж у грудні 2019 року (0,9 мільярда гривень),

– Фонд.

Тож попри те, що з 2021 року щомісячні надходження до бюджету Фонду покривають видатки за той же період, накопичена наприкінці минулого року заборгованість призвела до затримки у виплатах допомог.

Як формується бюджет Фонду Бюджет Фонду – це частка від єдиного внеску, який щомісяця сплачуєте ви, або за вас сплачує ваш роботодавець. Від усієї суми зібраного ЄСВ до Фонду направляється 9,5727%.

Як прослідкувати виплати

Прослідкувати на якому етапі знаходяться власні виплати українці можуть в онлайн форматі за допомогою телеграм-каналу ФССУ: t.me/socialfund. На каналі, як відмітили у структурі, в оперативному режимі оновлюється інформація щодо сум і дат, за які Фондом профінансовано матеріальне забезпечення і страхові виплати.

Для того, щоб дізнатись дату прийняття заяви-розрахунку на виплату потрібно знати номер власного ідентифікаційного коду та звернутись:

на власне підприємство, або у робочий орган виконавчої дирекції Фонду, де зареєстрований ваш роботодавець.

Контакти усіх робочих органів можна знайти на сайті ФССУ, а також номери гарячих ліній обласних управлінь.

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