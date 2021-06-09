Погашення та обслуговування держборгу

Україна на погашення та обслуговування державного боргу у 2021 році витратить 627 мільярдів гривень, з яких:

468,4 мільярда гривень підуть на погашення держборгу.

158,6 мільярда гривень – на його обслуговування.

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Чому виникла потреба у проєкті постанови

У проєкті постанови депутати зауважують, що це майже половина усієї видаткової частини державного бюджету, і на третину більше показника 2020 року. Також автори ініціативи відзначають, що найбільша поточна проблема України – пік виплат боргів попередніх років. Проєкт постанови поданий на розгляд від 3 червня поточного року.

Депутати підкреслили, що понад 300 законодавців з усього світу 13 травня 2020 року призвали МВФ і Всесвітній банк списати борги найбідніших країн і збільшити фінансування для запобігання глобального економічного спаду.

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Що передбачає проєкт постанови