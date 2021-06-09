Погашення та обслуговування держборгу
Україна на погашення та обслуговування державного боргу у 2021 році витратить 627 мільярдів гривень, з яких:
- 468,4 мільярда гривень підуть на погашення держборгу.
- 158,6 мільярда гривень – на його обслуговування.
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Чому виникла потреба у проєкті постанови
У проєкті постанови депутати зауважують, що це майже половина усієї видаткової частини державного бюджету, і на третину більше показника 2020 року. Також автори ініціативи відзначають, що найбільша поточна проблема України – пік виплат боргів попередніх років. Проєкт постанови поданий на розгляд від 3 червня поточного року.
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Що передбачає проєкт постанови
- Доручити Кабміну терміново підготувати й направити звернення в МВФ з пропозицією реструктуризації частини зовнішнього держборгу України як країни, яка зазнала значного падіння соціально-економічного стану під час пандемії, де відбулось зменшення доходів населення і як наслідок зріс рівень бідності.
- Провести консультації та переговори з МВФ для роз'яснення позиції України щодо зовнішнього держборгу.
- Створити тимчасову спеціальну робочу групу для розробки комплексу невідкладних заходів практичної реалізації реструктуризації зовнішнього держборгу перед МВФ, залучаючи до неї народних депутатів України – представників усіх фракцій і груп у Верховній Раді.