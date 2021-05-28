Все ще вигідно: які банки пропонують найвищі депозитні ставки

За півтора року дохідність від депозитів знизилася майже удвічі. Чому так трапилося та які банки України пропонують найвигідніші умови, дізнавався 24 канал.

Огляд депозитних ставок

Журналісти 24 каналу розрахували середню депозитну ставку на основі пропозицій 10 найбільших банків України. Перелік банків та програм, наводимо наприкінці матеріалу.

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Чим довший термін депозиту, тим вигіднішим він є для вкладників. Середня ставка за депозитним рахунком в понад рік – 7,18% річних. Натомість найменш прибутковими є депозити на 1 – 3 місяці – всього 6,21% річних.

Найвигідніші депозитні ставки

Найвигідніша пропозиція в Універсал Банку. Депозитна лінія без права дострокового повернення пропонує ставку 9,5% річних на термін від 271 до 735 днів. Умовно на термін 9 – 24 місяці. До слова, monobank є проєктом Універсал Банку – там депозитна ставка дещо вища терміном на рік – 10%.

Високі відносно конкурентів депозитні ставки пропонує також Альфа-Банк: 8,5% річних на депозити терміном від 6 до 12 місяців та 9% річних на вклади тривалістю 18 – 24 місяці.



Депозитні ставки у найбільших банках України відчутно різняться / Фото Unsplash

Третє місце за вигідністю депозитних ставок розділяють Укрексімбанк – 7,2% річних на депозити терміном від 3 місяців без дострокового погашення. Укргазбанк також пропонує аналогічну ставку, але лише на депозити терміном понад 1 рік. Депозити на коротший час у цьому банку менш вигідні, зате депозити на 18 – 24 місяці пропонують зі ставкою 7,7% річних.

Чому депозитні ставки падають

Зверніть увагу, що з доходу від депозиту українці сплачують. Тож фактична прибутковість цих депозитів нижча.

На початку 2020 року індекс UIRD за депозитами на 12 місяців у гривні становив 15,18% річних, а станом на 25 травня – 8,08%.

Індекс UIRD Для розрахунку індексу використовують номінальні ставки банку за "класичним" депозитом (новий вкладник, без права поповнення, з виплатою відсотків в кінці терміну). Індекс UIRD розраховується на підставі депозитних ставок, що оголошуються банками на терміни 3, 6, 9 і 12 місяців в таких валютах: українська гривня, долари США, Євро.

Облікова ставка

Облікова ставка – це один з монетарних інструментів Національного банку України, який зокрема має наслідки для депозитів. Чим вища облікова ставка – тим вищі депозити.



Протягом 2021 року Нацбанк двічі підвищував облікову ставку / Фото НБУ

Протягом 2020 року НБУ стрімко знижував облікову ставку, довівши її до рекордного мінімуму у 6% у червні. Проте у квітні НБУ повернув облікову ставку до 7,5%, щоб стримати інфляцію.

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Ліквідність банків

Ще однією причиною падіння депозитних ставок є зростання ліквідності банків, адже обсяги депозитних вкладів зростали. За 2020 рік загальна сума депозитів фізосіб у банках-учасниках ФГВФО збільшилася на 133,12 мільярда гривень або на 28,1%. І у 2021 році ця сума зростає з кожним місяцем. Відтак за останніми даними ФГВФО, українці тримали на депозитних рахунках 621,65 мільярда гривень на початку травня.

Огляд проводився на основі пропозиції від 10 банків України з найвищою капіталізацією: Приватбанк, Укрексімбанк, Альфа-Банк, Укргазбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, Універсал Банк, Credit Agricole, ОТП Банк. А саме класичних депозитів (без дострокового повернення грошей та з виплатою відсотків наприкінці).