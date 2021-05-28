Огляд депозитних ставок

Журналісти 24 каналу розрахували середню депозитну ставку на основі пропозицій 10 найбільших банків України. Перелік банків та програм, наводимо наприкінці матеріалу.

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Чим довший термін депозиту, тим вигіднішим він є для вкладників. Середня ставка за депозитним рахунком в понад рік – 7,18% річних. Натомість найменш прибутковими є депозити на 1 – 3 місяці – всього 6,21% річних.

Найвигідніші депозитні ставки

Найвигідніша пропозиція в Універсал Банку. Депозитна лінія без права дострокового повернення пропонує ставку 9,5% річних на термін від 271 до 735 днів. Умовно на термін 9 – 24 місяці. До слова, monobank є проєктом Універсал Банку – там депозитна ставка дещо вища терміном на рік – 10%.

Високі відносно конкурентів депозитні ставки пропонує також Альфа-Банк: 8,5% річних на депозити терміном від 6 до 12 місяців та 9% річних на вклади тривалістю 18 – 24 місяці.



Депозитні ставки у найбільших банках України відчутно різняться / Фото Unsplash

Третє місце за вигідністю депозитних ставок розділяють Укрексімбанк – 7,2% річних на депозити терміном від 3 місяців без дострокового погашення. Укргазбанк також пропонує аналогічну ставку, але лише на депозити терміном понад 1 рік. Депозити на коротший час у цьому банку менш вигідні, зате депозити на 18 – 24 місяці пропонують зі ставкою 7,7% річних.

Зверніть увагу, що з доходу від депозиту українці сплачують 19,5% податку. Тож фактична прибутковість цих депозитів нижча.

Чому депозитні ставки падають

На початку 2020 року індекс UIRD за депозитами на 12 місяців у гривні становив 15,18% річних, а станом на 25 травня – 8,08%.

Індекс UIRD Для розрахунку індексу використовують номінальні ставки банку за "класичним" депозитом (новий вкладник, без права поповнення, з виплатою відсотків в кінці терміну). Індекс UIRD розраховується на підставі депозитних ставок, що оголошуються банками на терміни 3, 6, 9 і 12 місяців в таких валютах: українська гривня, долари США, Євро.

Облікова ставка

Облікова ставка – це один з монетарних інструментів Національного банку України, який зокрема має наслідки для депозитів. Чим вища облікова ставка – тим вищі депозити.



Протягом 2021 року Нацбанк двічі підвищував облікову ставку / Фото НБУ

Протягом 2020 року НБУ стрімко знижував облікову ставку, довівши її до рекордного мінімуму у 6% у червні. Проте у квітні НБУ повернув облікову ставку до 7,5%, щоб стримати інфляцію.

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Ліквідність банків

Ще однією причиною падіння депозитних ставок є зростання ліквідності банків, адже обсяги депозитних вкладів зростали. За 2020 рік загальна сума депозитів фізосіб у банках-учасниках ФГВФО збільшилася на 133,12 мільярда гривень або на 28,1%. І у 2021 році ця сума зростає з кожним місяцем. Відтак за останніми даними ФГВФО, українці тримали на депозитних рахунках 621,65 мільярда гривень на початку травня.

Огляд проводився на основі пропозиції від 10 банків України з найвищою капіталізацією: Приватбанк, Укрексімбанк, Альфа-Банк, Укргазбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, Універсал Банк, Credit Agricole, ОТП Банк. А саме класичних депозитів (без дострокового повернення грошей та з виплатою відсотків наприкінці).