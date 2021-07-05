Огляд депозитних ставок

Журналісти 24 каналу розрахували середню депозитну ставку на основі пропозицій 10 найбільших банків України. Перелік банків та програм, наводимо наприкінці матеріалу.

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Чим довший термін депозиту, тим вигіднішим він є для вкладників. Середня ставка за депозитним рахунком в понад рік – 7,23% річних. Натомість найменш прибутковими є депозити на 1 – 3 місяці – всього 5,91% річних.

Найвигідніші депозитні ставки

Найвигідніша пропозиція в Універсал Банку. Депозитна лінія без права дострокового повернення пропонує ставку 9,5% річних на термін від 271 до 735 днів. Умовно на термін 9 – 24 місяці. До слова, monobank є проєктом Універсал Банку – там депозитна ставка дещо вища терміном на рік – 10%. Додамо, що з часу останнього огляду у травні річна ставка не змінилася, а короткострокові депозити стали менш привабливими.

Знизив ставки й Альфа-Банк, але пропонує все ще вигідну дохідність: 8% річних на депозити терміном від 6 до 12 місяців та 9% річних на вклади тривалістю 18 – 24 місяці.



Депозитні ставки у найбільших банках України відчутно різняться / Фото Unsplash

Третє місце за вигідністю депозитних ставок посідає ПУМБ. Депозити тривалістю рік дають 8,5% річних доходу. На коротший термін – 8,2% (9 місяців), 8% (6 місяців) та 7,5% річних (3 місяці). Це єдиний банк із десятки найбільших, який у червні підняв дохідність депозитів.

А от Укрексімбанк, який минулого місяця поділяв третю позицію разом з Укргазбанком, знизив дохідність з 7,2% до 6,4% річних на депозити терміном від 3 місяців без дострокового погашення.

Зверніть увагу, що з доходу від депозиту українці сплачують 19,5% податку. Тож фактична прибутковість цих депозитів нижча.

Депозитні ставки змінюються

На початку 2020 року індекс UIRD за депозитами на 12 місяців у гривні становив 15,18% річних, а станом на 2 липня – 8,27%. Проте за останній місяць цей індекс трохи піднявся – завдяки меншим банками, адже серед великих банків, на основі яких журналісти 24 каналу склали рейтинг, лиш один підняв ставки, натомість 4 банки – знизили, решта – без змін.

Індекс UIRD Для розрахунку індексу використовують номінальні ставки банку за "класичним" депозитом (новий вкладник, без права поповнення, з виплатою відсотків в кінці терміну). Індекс UIRD розраховується на підставі депозитних ставок, що оголошуються банками на терміни 3, 6, 9 і 12 місяців в таких валютах: українська гривня, долари США, Євро.

Гарантовані депозити

Наразі держава гарантує вклади розміром до 200 тисяч гривень у банків, які є учасниками ФГВФО (Фонду гарантування вкладів фізичних осіб). Тобто у випадку банкрутства банку, вкладники повертають всі свої гроші з депозиту або принаймні 200 тисяч, якщо сума була вищою.

Законопроєкт №5542−1, який вже прийняли у першому читанні, може підняти суму гарантованого вкладу до 400 тисяч гривень, а з 1 січня 2023 року – до 600 тисяч гривень.



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Огляд проводився на основі пропозиції від 10 банків України з найвищою капіталізацією: Приватбанк, Укрексімбанк, Альфа-Банк, Укргазбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, Універсал Банк, Credit Agricole, ОТП Банк. А саме класичних депозитів (без дострокового повернення грошей та з виплатою відсотків наприкінці).