Депозити дешевшають: які банки пропонують найвищу дохідність

За останній місяць найбільший банк України знизив дохідність депозитів. Які банки все ще пропонують вигідні депозитні ставки та як може змінитися гарантована сума вкладів, читайте на Економіка 24.

Огляд депозитних ставок

Журналісти 24 каналу розрахували середню депозитну ставку на основі пропозицій 10 найбільших банків України. Перелік банків та програм, наводимо наприкінці матеріалу.

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Чим довший термін депозиту, тим вигіднішим він є для вкладників. Середня ставка за депозитним рахунком на 12 місяців і більше – 7,18% річних. Натомість найменш прибутковими є депозити на 3 – 6 місяців – всього 6,15% річних. Щоправда, не всі банки пропонують депозити терміном до 3 місяців.

Найвигідніші депозитні ставки

Найвигідніша пропозиція в Універсал Банку. Депозитна лінія без права дострокового повернення пропонує ставку 9,5% річних на термін від 271 до 735 днів. Умовно на термін 9 – 24 місяці. До слова, monobank працює на основі Універсал Банку – там депозитна ставка дещо вища терміном на рік – 10%. Додамо, що з часу останнього огляду у липня депозитні ставки не змінилися.

Альфа-Банк також не змінив депозитні ставки та пропонує 8% річних на депозити терміном від 6 до 12 місяців та 9% річних на вклади тривалістю 18 – 24 місяці.



Депозитні ставки у найбільших банках України відчутно різняться / Фото Unsplash

Третє місце за вигідністю депозитних ставок посідає ПУМБ. Депозити тривалістю рік дають 8,5% річних доходу. На коротший термін – 8,2% (9 місяців), 8% (6 місяців) та 7,5% річних (3 місяці).

Єдиний банк із десятки найбільших, який змінив депозитні ставки протягом останнього місяця, є Приватбанк:

Замість 6% на 3 – 6 місяців, українці можуть очікувати на 5,5% річних дохідності.

Замість 6,5% на термін від 6 до 9 місяців банк пропонує 6% річних.

На 0,5% зменшилася й дохідність депозитів терміном 9 – 12 місяців – тепер вона 7%.

Депозити терміном понад рік принесуть 6,5% річних замість 7% у липні.

Депозитні ставки змінюються

Зверніть увагу, що з доходу від депозиту українці сплачують. Тож фактична прибутковість цих депозитів нижча.

На початку 2020 року індекс UIRD за депозитами на 12 місяців у гривні становив 15,18% річних, а станом на 9 серпня цього року – 8,36%. Проте за останній місяць цей індекс трохи піднявся (2 липня він був на рівні 8,27%) – завдяки меншим банками. Адже серед великих банків, на основі яких журналісти 24 каналу склали рейтинг, жоден не підняв ставки, натомість 1 банк – знизив, решта – без змін.

Індекс UIRD Для розрахунку індексу використовують номінальні ставки банку за "класичним" депозитом (новий вкладник, без права поповнення, з виплатою відсотків в кінці терміну). Індекс UIRD розраховується на підставі депозитних ставок, що оголошуються банками на терміни 3, 6, 9 і 12 місяців в таких валютах: українська гривня, долари США, Євро.

У Нацбанку очікують, що найближчими місяцями прибутковість депозитів почне зростати. Все тому, що НБУ підняв облікову ставку з 7,5% до 8%.

Після сьогоднішнього рішення ставки за депозитами будуть більш активно реагувати на підвищення облікової ставки,

– сказав під час брифінгу заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Гарантовані депозити

Наразі держава гарантує вклади розміром до 200 тисяч гривень у банків, які є учасниками ФГВФО (Фонду гарантування вкладів фізичних осіб). Тобто у випадку банкрутства банку, вкладники повертають всі свої гроші з депозиту або принаймні 200 тисяч, якщо сума була вищою.

Законопроєкт №5542−1, який вже прийняли у першому читанні, може підняти суму гарантованого вкладу до 400 тисяч гривень, а з 1 січня 2023 року – до 600 тисяч гривень.

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Огляд проводився на основі пропозиції від 10 банків України з найвищою капіталізацією: Приватбанк, Укрексімбанк, Альфа-Банк, Укргазбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, Універсал Банк, Credit Agricole, ОТП Банк. А саме класичних депозитів (без дострокового повернення грошей та з виплатою відсотків наприкінці).