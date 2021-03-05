Депозит під 17% річних – усе ще реальність: як його отримати в Україні

Одним із надійних способів зберегти й навіть збільшити свої заощадження в Україні є відкриття депозитного рахунку. Розповідаємо, як це можна вигідно зробити в березні 2021 року.

Чому варто відкрити депозит у банку

Інфляція "з’їдає" ваші заощадження. 2020 року вона була на рівні 5% – саме на стільки знецінилися заощадження українців, які тримали свої гроші вдома чи на звичайних рахунках.

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Натомість, перебуваючи на депозитному рахунку, гроші стають джерелом пасивного заробітку. Якщо покласти на депозит суму в 100 тисяч гривень, то можна щомісяця отримувати майже 700 гривень відсоткових нарахувань – уже після оподаткування. До середньої в Україні зарплати на рівні 12 300 гривень (дані Держстату) це відчутна прибавка.

За останній рік ставки дохідності суттєво впали через різке зниження Нацбанком облікової ставки. Так, у жовтні 2020 року, за даними НБУ, середня ставка дорівнювала 9,7%, а сьогодні вона ще нижча. Тож дуже актуальною є вже традиційна до свята 8 березня пропозиція від Ідея Банку: для вкладників діє акція "Бонус до ставки +8%", яка передбачає дохідність в 17% протягом першого місяця депозиту.

Депозит "Весняний+"

Про деталі акції 24 канал розпитав директора Департаменту розвитку продуктів Ідея Банку Сергія Міщенка.



Сергій Міщенко розповів про переваги депозиту / Ідея Банк

Хто може оформити депозит

Депозит доступний для повнолітніх українців, які хочуть оформити новий депозит в Ідея Банку або ж переоформити вже існуючий.

Які умови акційного депозиту

Сума для оформлення депозиту – від 1000 гривень.

Термін вкладу – 9 місяців.

Валюта – українська гривня.

Виплати відсотків – щомісячно або наприкінці терміну депозиту.

Акція діє до 31 березня 2021 року.

Розмір ставки

Якщо ви готові отримати всі кошти, включно з відсотками, наприкінці терміну депозитного договору, тобто через 9 місяців, то для вас діятимуть такі ставки (у процентах річних):

У перший місяць – 17% (діє акція "+8%").

Із 2 по 9 місяць – 9%.

Однією з переваг депозиту є змога отримувати відсотки за депозитом щомісяця. Але в такому разі прибутковість на 0,25% нижча:

У перший місяць – 16,75% (діє акція "+8%").

Із 2 по 9 місяць – 8,75%.

Як оформити депозит

Оберіть депозит, який відповідає вашим потребам, і розрахуйте його дохідність. Залиште заявку на сайті банку, зазначивши свої прізвище, ім’я, по батькові та контактні дані. Також це можна зробити очно – завітавши до відділення банку. Оберіть найближче відділення Ідея Банку на мапі й підпишіть там депозитний договір.

Переваги інтернет-банкінгу

Ідея Банк є учасником Фонду гарантування вкладів . Це означає, що депозити на суму до 200 тисяч гривень захищені державою. До того ж завжди безпечніше тримати гроші, ніж вдома під матрацом.

Дистанційно контролювати банківські послуги та свої гроші, завдяки інтернет-банкінгу, зручно й легко. Клієнтам Ідея Банку доступні, зокрема, такі послуги інтернет-банкінгу щодо депозитів:

Відображення історії операцій за депозитами.

Відкриття, поповнення та зняття депозитів.

СМС-банкінг.

Присвоєння "імені" продуктам для зручності роботи в системі.

Надання інформації про адреси відділень, АТМ, курси валют.

Депозитний калькулятор.

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Крім того, ви можете керувати своїми кредитними та поточними рахунками й сплачувати комунальні послуги.