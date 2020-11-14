Оформити декретну відпустку у 2021 році може мама, тато чи будь-хто з родини немовля. Як це зробити та якими будуть розміри виплат для жінок, які працюють, безробітних та ФОПів, читайте на Економіка 24.

Як оформити декретну відпустку

Перш за все потрібно отримати медичний висновок у лікаря, який стане підставою для того, щоб піти у відпустку. Такий висновок потрібно надати роботодавцю, якщо жінка працює, повідомляє 24 канал.

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Дещо складніше оформити декретну відпустку майбутній мамі, яка оформлена ФОПом. Для цього, окрім лікарняного листка, що підтверджує непрацездатність у зв'язку з виходом в декрет, потрібно ще:

Отримати в податковій довідку про сплату ЄСВ: важливо, щоб не було заборгованості.

Відкрити банківський рахунок для декретних виплат.

Надати всі документи до Фонду соцстрахування з тимчасової непрацездатності.

Жінки, які не працюють чи навчаються, повинні звернутися із заявою до регіонального відділення праці та соціального захисту. Туди ж потрібно додати довідку з місця навчання, служби, центру зайнятості або від ліквідаційної комісії.



Піти у декретну відпустку може будь-хто із родини / Pexels

Оформити декретну відпустку може не лише мама немовля, але й будь-хто із родичів: батько дитини, бабуся, дідусь, тітка, дядько.

Родичі повинні надати документи своєму роботодавцю:

заяву про надання відпустки;

копію свідоцтва про народження дитини;

довідку, що свідчить про те, що мати дитини приступила до роботи в умовах повного робочого часу, до закінчення відпустки по догляду за дитиною (видається така довідка за місцем роботи);

документ, що підтверджує родинні зв’язки (по можливості).

Як довго триває декретна відпустка

Декретна відпустка складається з двох частин: до пологів та після. Перша відпустка триває 70 днів. Тобто на 32 тижні вагітності жінки вже можуть йти у відпустку.

Стандартно з дня пологів жінці оплачують ще 56 днів відпустки. Тобто загалом декретна відпустка триває 126 днів.

Але за особливих обставин відпустка може тривати довше. Якщо жінка народила двійню чи більше дітей, то може розраховувати на 70 днів відпустки, тобто на 2 тижні довше, ніж інші мами. Так само і жінки, які мали важкі пологи (кесарів розтин чи інші ускладнення), мають 70 днів відпустки після пологів, тобто загалом 140 днів.

Жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть розраховувати на оплату 180 днів декретної відпустки.

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По закінченню такого терміну жінка має право продовжити декрет, тобто отримати відпустку по догляду за дитиною до 3 років. Таке ж право мають й інші родичі. Можна розділяти: наприклад перші 1,5 роки у декретній відпустці мама дитини, а наступні 1,5 роки відпустку бере батько немовляти.

Важливо, що тривалість перебування у декретній відпустці зараховується до трудового стажу.

Розмір декретних виплат

На декретну відпустку, а також на виплаті по ній, можуть розраховувати будь-які матері, незалежно від віку та соціального статусу. Тож не лише жінки, які працюють, можуть її оформити.

Декретні виплати для жінок, які працюють

Розмір декретних виплат становить 100% від середньої зарплати за місцем роботи (зверніть уваги – офіційного доходу). Розраховують скільки жінка заробила за останні 12 місяців та ділять на кількість відпрацьованих днів. Саме це і буде платою за один день декретної відпустки.

Розберемо на прикладі. Середня зарплата жінки за останній рік – 11 тисяч гривень. У 2020 році кількість робочих днів – 251 день. Відтак сумуємо зарплату за 12 місяців та ділимо на 251. Виходить 526 гривень за день. Тож така жінка отримає трохи більше як 66 тисяч гривень за час своєї декретної відпустки.

Закон передбачає максимальні та мінімальні декретні виплати. Максимальний розмір допомоги на місяць 15 мінімальних зарплат. У 2021 році це буде 90 тисяч гривень. Мінімальний розмір допомоги – це мінімальна зарплата, тобто 6 тисяч у 2021 році.

Декретні виплати для жінок-ФОПів

Жінки-ФОПи теж можуть розраховувати на декретні виплати, адже вони сплачують ЄСВ. У них також розмір виплат залежить від доходу і вони можуть отримати 100% від своєї середньої зарплати за останні 12 місяців. При цьому мінімальні та максимальні суми такі ж самі: від 6 до 90 тисяч гривень на місяць.



Піти у декретну відпустку може будь-яка жінка / Pexels

Жінки, які не працюють

Якщо жінка непрацевлаштована офіційно або не є ФОПом, то все одно може отримати декретні виплати. Це стосується таких жінок:

жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;

жінки, які навчаються;

жінки, які служать в органах СБУ, ЗСУ, органах поліції, інших установах цивільного захисту;

які були звільнені у зв'язку з ліквідацією установи, підприємства, організації;

жінки, які не працюють.

Щоправда, розмір виплат для них буде нижчим. Вони можуть отримати від 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ми порахували яким буде розмір допомоги наступного року.

Розмір мінімальної декретної допомоги:

З 1 грудня 2020 року – 2 383 гривні;

З 1 липня 2021 року – 2 635 гривень;

З 1 грудня 2021 року – 2 749 гривень.

Як підрахували у Фонді соцстрахування середній розмір виплат за відпустку через вагітність чи пологи становить 280 гривень. Це на 14,5% більше, ніж на початку року.

Інші соцвиплати на дитину

Окрім декретних виплат, жінки отримують фінансову допомогу по народженні дитини у розмірі 41 280 гривень: 10 320 гривень одразу та ще по 860 гривень щомісяця протягом 3 років. А також пакунок малюка вартістю 5 тисяч гривень. Детальніше читайте у матеріалі Соцвиплати на дітей у 2021: що зміниться наступного року.