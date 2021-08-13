Жінка-ФОП йде у декрет: на які виплати можна очікувати

Кожна жінка України, незалежно від місця роботи та його наявності взагалі, має право на фінансову допомогу під час декретної відпустки. Як її отримати жінкам-ФОПам, розповідаємо в матеріалі Економіки 24.

Підприємиці, які щомісяця сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ), мають право на отримання лікарняних та декретних виплат з Фонду соціального страхування України.

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Розмір допомоги ФОПам

Розмір допомоги залежить від кількості днів відпустки та розміру ЄСВ, який сплачувала жінка-ФОП, пояснюють у єМалятко. Чим більша була сума ЄСВ, тим більшою буде допомога сума декретних виплат.

Але більшість ФОПів незалежно від доходу сплачують мінімальне ЄСВ, Зараз це 1320 гривень на місяць. Через це вони можуть розраховувати лише на мінімальні виплати по декрету.

За підрахунками 24 каналу:

жінка-ФОП, яка вийде у декрет до 1 грудня 2021 року, може розраховувати мінімум на 24 835 гривень за весь період декрету;

за весь період декрету; тим, хто вийде у декрет в грудні та пізніше – виплатять щонайменше 26 906 гривень.

Жінки-ФОПи зазвичай отримують найнижчі виплати / Фото Unsplash

Як повідомляє Фонд соцстрахування, жінки у декреті отримують всю суму на картку одним платежем.

Як порахувати декретні виплати ФОП Якщо ви жінка-ФОП і сплачуєте мінімальне ЄСВ, то потрібно розрахувати декретні виплати на основі мінімальної зарплати, яка діє у місяць, коли починається декретна відпустка. Протягом серпня – листопада 2021 року – це 197,11 гривні за один календарний день декрету (6 тисяч гривень мінімальної зарплати / 30,44 – середню кількість днів у місяці). З грудня мінімалка зростає до 6 500 гривень, тому мінімальна допомога за день – 213,54 гривні.

Як довго триває декретна відпустка

, що ФОПи 1 та 2 групи звільняються від сплати єдиного податку на час декрету. ФОПи 3 групи його не повинні сплачувати, якщо не мають доходу.

Декретна відпустка складається з двох частин: до пологів та після. Перша відпустка триває 70 днів. Тобто на 32 тижні вагітності жінки вже можуть йти у відпустку.

Стандартно з дня пологів жінці оплачують ще 56 днів відпустки. Тобто загалом декретна відпустка триває 126 днів.

Але за особливих обставин відпустка може тривати довше. Якщо жінка народила двійню чи більше дітей, то може розраховувати на 70 днів відпустки, тобто на 2 тижні довше, ніж інші мами. Так само і жінки, які мали важкі пологи (кесарів розтин чи інші ускладнення), мають 70 днів відпустки після пологів, тобто загалом 140 днів.



При народженні 2 і більше дітей оплачувана відпустка продовжується / Фото Pixabay

Жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть розраховувати на оплату 180 днів декретної відпустки.

Як ФОПу піти в декретну відпустку

, що тривалість перебування у декретній відпустці зараховується до трудового стажу.

Оформити декретну відпустку майбутній мамі, яка є ФОПом, дещо складніше, ніж найманій працівниці. Для цього потрібно здійснити низку бюрократичних кроків:

Отримати лікарняний лист, що підтверджує непрацездатність у зв'язку з виходом в декрет. Його видають з 30 тижня вагітності (тобто вже на восьмому місяці вагітності).

Заповнити заяву-розрахунок, у якій обчислена сума декретних. Якщо не впевнені у своїх розрахунках, можна звернутися за допомогою у Фонд соцстрахування при подачі документів.

Взяти довідку про сплату ЄСВ за останні 12 місяців у податковій або в кабінеті платника податків. Зверніть увагу, що підприємиці із заборгованістю по сплаті ЄСВ не можуть розраховувати на декретні виплати.

Необхідно відкрити ФОПівський рахунок в банку для отримання соціальних виплат. Саме туди надійдуть кошти.

Підготувати паспорт, податковий номер, трудову книжку (за наявності) та виписку з Єдиного державного реєстру.

Наостанок потрібно самостійно надати ці документи та реквізити рахунку Фонду соцстрахування з тимчасової непрацездатності.

Інші види допомоги матерям

Окрім декретних виплат, жінки отримують фінансову допомогу по народженні дитини у розмірі 41 280 гривень: 10 320 гривень одразу та ще по 860 гривень щомісяця протягом 3 років. До слова, з 2022 року ця допомога може зрости до 50 тисяч гривень. Відповідні зміни пропонуються законопроєктом №5585.



Пакунок малюка не можна замінити на гроші / Фото Слово і Діло

Також матері у пологовому будинку отримують пакунок малюка, куди входять одяг, підгузки ат інші засоби гігієни. Загалом його вартість – три прожиткові мінімуми для дітей до 6 років. У серпні це 6 039 гривень, а з 1 грудня – 6 300 гривень.

Податки ФОПів зростуть

Згідно з бюджетною декларацією 2022 – 2024 років, на початку наступного року українці отримуватимуть мінімальну зарплату у розмірі 6 500 гривень, а прожитковий мінімум для працездатних осіб буде – 2 481 гривня.

На основі цих даних, ми розрахували що й податки для ФОПів зростуть:

Розмір ЄСВ для всіх груп буде 1 430 гривень замість 1 320 гривень, які сплачуються зараз.

1 група ФОПів платитиме 248 гривень 10 копійок єдиного податку, 2 група – 1 300 гривень, а 3 група – 5% від доходу.

Детальніше Податки для ФОПів у 2022 році зростуть: скільки заплатять підприємці

Скільки платитимуть ФОПи у 2022 році / Інфографіка 24 каналу