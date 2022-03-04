Кредитний рейтинг Росії знизили
Довгостроковий суверенний кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті знизився з ВВ+ до CCC-, а в національній – з ВВВ до CCC-.
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Що означає рейтинг ССС-Рейтинг CCC- означає, що країна має проблеми з платоспроможністю, а можливість виплати боргів залежить від сприятливої економічної кон'юнктури.
Чому кредитний рейтинг знизили
Кредитний рейтинг Росії у S&P знизили через санкції Заходу, які суттєво збільшують ризик дефолту країни. Нагадаємо, що аналітики JPMorgan також наголошують на підвищенні ймовірності дефолту в Росії щодо свого державного боргу, через санкції.
Також в агенції S&P зазначили, що міжнародні санкції скоротили доступні валютні резерви Росії наполовину, включаючи валютні депозити та цінні папери, розміщені у США, ЄС та Японії.
Це суттєво послабило зовнішню ліквідність Росії у період зростання попиту на іноземну валюту,
– поділились в S&P.
Загалом існують такі інвестиційні рейтинги
- BB – рівень кредитоспроможності нижче достатнього;
- B – істотно недостатній рівень кредитоспроможності;
- CCC – можливий дефолт;
- CC – висока ймовірність дефолту;
- C – дефолт неминучий;
- RD – обмежений дефолт;
- D – дефолт.
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