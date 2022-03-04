Кредитний рейтинг Росії знизили

Довгостроковий суверенний кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті знизився з ВВ+ до CCC-, а в національній – з ВВВ до CCC-.

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Що означає рейтинг ССС- Рейтинг CCC- означає, що країна має проблеми з платоспроможністю, а можливість виплати боргів залежить від сприятливої економічної кон'юнктури.

Чому кредитний рейтинг знизили

Кредитний рейтинг Росії у S&P знизили через санкції Заходу, які суттєво збільшують ризик дефолту країни. Нагадаємо, що аналітики JPMorgan також наголошують на підвищенні ймовірності дефолту в Росії щодо свого державного боргу, через санкції.

Також в агенції S&P зазначили, що міжнародні санкції скоротили доступні валютні резерви Росії наполовину, включаючи валютні депозити та цінні папери, розміщені у США, ЄС та Японії.

Це суттєво послабило зовнішню ліквідність Росії у період зростання попиту на іноземну валюту,

– поділились в S&P.

Зверніть увагу! У S&P припускає, що рейтинг Росії може ще знизитись. Якщо він спуститься на три сходинки нижче, то призведе до стану дефолту.

Загалом існують такі інвестиційні рейтинги

BB – рівень кредитоспроможності нижче достатнього;

B – істотно недостатній рівень кредитоспроможності;

CCC – можливий дефолт;

CC – висока ймовірність дефолту;

C – дефолт неминучий;

RD – обмежений дефолт;

D – дефолт.

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