Чому Росії пророкують неминучий дефолт

Спочатку аналітики та рейтингові агенства прогнозували, що на Росію чекає дефолт 15 квітня, якщо вона не розплатиться з боргами 16 березня. Однак агресорка таки спромоглась знайти гроші й здійснила виплати за євробондами у доларах. Таким чином Росія уникнула технічного дефолту.

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Річ у тім, що якби виплати були здійснено у рублях, то інвестори трактували б такий крок як технічний дефолт. Однак на початку квітня Мінфін Росії повідомив, що здійснив виплати за єврооблігаціями з терміном погашення у 2022 році та 2042 році на суму у 649,2 мільйона доларів в рублях згідно з курсом ЦБ, оскільки банк-кореспондент не дозволив проводити виплату у доларах.

Росія пообіцяла інвесторам можливість конвертувати суму у валюту, як тільки валютні рахунки Росії розблокують. Тож Кремль вважає зобов’язання "виконаними", проте у більшості випадків іноземні кредитори не визнають російську валюту як погашення валютного боргу.

Ба більше, доки Росія веде війну проти України, її рахунки не можуть бути розблоковані, адже знаходяться під санкціями. Тож можемо вже говорити про так званий технічний дефолт.

Зверніть увагу! Після санкцій щодо Росії у 2014 році, країна-агресорка почала додавати у свої євробонди випуску після 2018 року можливість виплати в рублях як альтернативу. Однак випуск паперів про які мовиться вище не передбачає можливість виплати в рублях, адже вони були випущені у 2012 році.

Коли чекати на дефолт в Росії

Росія має 30-денний пільговий період, аби все ж таки здійснити виплати в іноземній, а не національній валюті. Головний інвестиційний директор берлінської компанії Capitulum Asset Management Лутц Рогмаєр повідомив, якщо на рахунки не надійдуть долари замість рублів, то це означатиме дефолт.

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Таким чином, з урахуванням пільгового періоду, дефолт в Росії слід чекати вже 5 травня. Про це повідомив й голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

На жаль, сьогодні ми не можемо констатувати дефолт Росії. Є дефолт окремих російських компаній, наприклад, залізниці. Але дефолт самої Росії ми очікуємо на початку травня – тоді, коли за зовнішніми своїми зобов'язаннями Росія не зможе сплачувати в іноземній валюті,

– заявив він.

Однак, навіть якщо Росія знову зуміє якимось чином знайти потрібну суму у доларах, про дефолт країни-агресорки світ знову заговорить вже 27 травня. Офіційно оголосять про нього 26 червня, з урахуванням 30-денного пільгового періоду.

Все тому, що 27 травня Росія повинна буде знову здійснити валютні виплати за боргами. Якщо ліцензія GL9A не буде продовжена, то відповідно вона не зможе це зробити. Нагадаємо, що спеціальна ліцензія GL9A від американської OFAC дозволяє такі платежі лише до 25 травня. Тож дефолт для Росії – неминучий й це лише питання часу.

Нагадаємо! Рейтингове агенство S&P знизило кредитний рейтинг Росії до SD – "вибіркового дефолту". Його присвоюють, коли боржник не виконує певні свої зобов'язання.

Що таке дефолт Дефолт простими словами – неспроможність держави здійснити боргові зобов’язання. Дефолт поділяють на такі види: технічний, звичайний (повний) та суверенний, який, до слова, Росія вже оголошувала у 1998 році. Нині ж аналітики та експерти прогнозують повний дефолт.

Що буде у Росії у разі "банкрутства"

Перш за все, у разі дефолту, почнеться відтік інвестицій. Також країна не зможе отримати нові кредити, адже довіра інвесторів буде втрачена. Ніхто не захоче ризикувати в найближчій перспективі, вкладаючи кошти, й не знати чи вдасться їх повернути.

Відповідно потік валюти у країну теж скоротиться, що призведе до ще більшого знецінення національної валюти. Зауважимо, що російський рубль, від початку війни, вже впав до небувалих рекордів. Також дефолт супроводжується різкою інфляцією, що робить товари вітчизняних експортерів більш конкурентоспроможними.

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Також варто зауважити, що країна – це не підприємство, яке після оголошення дефолту можна ліквідувати й забути. Відтак, навіть, якщо країна й оголосить про дефолт, буде вимушена щось вирішувати зі своїм боргом і якось домовлятись з кредиторами.

У разі ж, якщо країна вперто не захоче хоча б намагатись погасити борг і домовитись про рефінансування чи якісь інші альтернативи, то це матиме фатальні наслідки. Мовиться про арешт активів держави, повну міжнародну ізоляцію, суди, обмеження на інвестиції тощо. Таким чином країна стане світовим вигнанцем з якою ніхто не захоче мати справу.

Як дефолт відіб'ється на пересічному населенні

Ще один наслідок дефолту – бідність населення, адже національна валюта знеціниться, а рівень інфляції зросте. Жити, ще раніше, здавалось, буденним життям, стане дорого. Попри ріст цін, зарплата населення не зросте, а навпаки стане ще меншою, оскільки купівельна спроможність знизиться.

Також, через відтік інвестицій, більшість бізнесу розориться, що лише посилить рівень безробіття. Відтак чи не єдиним джерелом наповнення бюджету будуть податки. Тож на населення цілком може очікувати скорочення соціальних програм, наприклад, субсидії, розмір пенсій та пільг.

У березні росіяни вже відчули такі зміни:

Ціни зросли на 6,6%, а від початку року на 8,91%, згідно з даними Росстату.

зросли на 6,6%, а від початку року на 8,91%, згідно з даними Росстату. Населення відчуло дефіцит на ряд товарів та послуг. 84,5% опитаних росіян розповіли, що найважче в магазинах знайти цукор, до слова він і подорожчав найбільше у березні.

на ряд товарів та послуг. 84,5% опитаних росіян розповіли, що найважче в магазинах знайти цукор, до слова він і подорожчав найбільше у березні. Інфляція сягнула 15,66% у річному вимірі.

сягнула 15,66% у річному вимірі. Бізнес скоротив зарплату 16% працівників від початку війни в Україні.

Приклади інших країн, які оголошували дефолт

Коли Греція оголосила про дефолт у 2015 році, то в замін на допомогу від МВФ та Євробанку, зобов’язувалася ввести режим жорсткої економії, провести структурні реформи, приватизувати державні активи, а також скоротити пенсії та соціальні виплати.

Також у країні пенсійний вік підняли до 67 років, податки для бізнесу підвищили з 13% до 24%, частина підприємств збанкрутувала. У Аргентині, через дефолт, у 2001 році зарплати та пенсії урізали на 13%.

Цікаво знати! Найчастіше дефолти виникали в країнах Південної Америки: Еквадорі, Мексиці, Уругваї та Аргентині. Кожна з цих країн оголошувала дефолт щонайменше 8 разів. Еквадор і Гондурас провели у стані дефолту більше ніж 120 років, Греція — понад 90 років.

Дефолт для Росії – не вперше

В 1918 році, після революції, більшовики на чолі з Леніним відмовились здійснювати виплати за борговими зобов'язаннями царської Росії. На той час царський борг був одним з найбільших, а відмова шокувала боргові ринки, підкреслює видання Reuters.

Облігації втратили свою вартість, і деякі їхні власники цих цінних паперів використовували їх як шпалери для стін. Уряд за часів Сталіна після Другої світової відмовилася надавати кредити США та Швеції.

Випадок з відмовою виконання боргових зобов'язань у 1918 році виявився не останнім. Так в 1998 році вже РФ не знайшла коштів на виконання боргових зобов'язань за державними короткостроковими облігаціями. Тоді дефолт закінчився стрімкою інфляцією та шаленим падінням рубля. До слова, на початку березня, інфляція в Росії перевищувала 2% на тиждень, наближаючись до кризових показників 1998 року.