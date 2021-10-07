Показовий виступ у Сенаті

Мітч Макконнелл виступив у Сенаті із пропозицією до демократичної більшості. Він запропонував демократам домовитись про підвищення ліміту держборгу США на два місяці – до кінця листопада, зменшуючи безпосередній ризик дефолту.

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Варто зауважити, що пропозиція Макконелла не ніяк не скасовує можливого дефолту економіки у країні, а лише дає час, щоб демократи могли узгодити законопроєкт, котрий врахує позиції усіх сторін.

Зменшення держборгу: пропозиція Макконелла

Макконнелл вимагає, щоби збільшення ліміту державного боргу демократами відбувалося шляхом складнішого процесу, відомого як "врегулювання".

Сам Макконнелл зауважив, що його пропозиція відкине закиди демократів, що дії республіканців нібито ведуть до кризи, й забезпечить нинішньому уряду США "достатньо часу" для прийняття окремого законодавства стосовно ліміту державного боргу.

Зауважте: поява повідомлення про нову можливість для уникнення кризи призвело до зростання акцій на американських біржах.

Чому загроза для економіки все ще є

Якщо угода зірветься, то у федерального уряду США закінчаться гроші вже 18 жовтня, а відповідно Мінфін не зможе здійснювати соцвиплати й погашати борги.

Нагадаємо, що саме 18 жовтня Конгрес має ухвалити остаточне рішення стосовно ліміту державного боргу. У Мінфіні США вже наголошували, що у разі, якщо конгресмени не зможуть досягти консенсусу, то Федеральний резерв розгляне опцію з застосування надзвичайних заходів.

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Загроза дефолту у США: коротко