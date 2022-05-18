Дефолт Росії знову на часі завдяки планам США

США планують заблокувати можливість Росії здійснити виплату по облігаціях американським інвесторам. Це скоріш за все приведе Росію до першого за понад століття суверенного дефолту в іноземній валюті.

Наступного тижня, 25 травня, спливає термін тимчасового звільнення від санкцій, який дозволяв Росії виплачувати свої борги в доларах.

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Росія не зможе сплачувати борги

За даними Bloomberg, Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США не буде продовжувати цього дозволу. Тож після 25 травня Росія не матиме змоги розплатитися за боргами через санкції.

Це цікаво. Росія буде боржником, який, здавалося б, відчайдушно хоче здійснити платежі, але йому не дозволено це робити,

– сказав Метью Фогель з FIM Partners.

Нагадаємо, що провідні рейтингові агенства світу прогнозували Росії дефолт ще 4 травня. Але в останній день країна-агресорка таки змогла здійснити виплати інвесторам, оскільки США дозволили це зробити. Насправді такий крок мав свої плюси – Росія частково виснажила валютні резерви, які використовує для війни проти України.

Коли чекати дефолту

Наступні виплати по боргу Росія має здійснити 27 травня за іноземними облігаціями зі строком погашення у 2026 та 2036 роках. Загальна сума еквівалентна майже 500 мільйонам доларів:

Облігації 2027 року номіновані у доларах, але можна здійснювати платежі в євро, швейцарських франках або фунтах стерлінгах;

Облігації 2036 року номіновані в євро, але там також передбачена оплата в рублях.

Якщо завдяки тому, що облігації передбачають оплату в інших валютах, Росія таки розплатиться з боргами, то доведеться чекати наступної дати. Виключно доларами Росія має гасити борги 24 червня.

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