Дефолт Росії вже близько, – аналітик Ерік Найман

Кожен ворожий постріл на території України наближає Росію до дефолту. Адже Захід накладає на агресора все жорсткіші економічні санкції.

Про те, що дефолт все ближчий для Росії, написав інвестиційний аналітик та керуючий партнер HUG'S Ерік Найман.

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Тотальний крах економіки

Moody's знизило рейтинг Росії з B3 до Ca. Це передостанній ступінь рейтингу. Гірше лише в Лівану і Венесуели.

Мінфін Росії і багато позичальників готові погашати та обслуговувати держборг, але не в іноземній валюті, як зобов'язані це робити, а в рублях. Але за словами Наймана, кредитори на таке не погодяться, і настане технічний дефолт.

"Скрутні" часи в Росії настали не лише для звичайних людей і бізнесменів, але й для вірних поплічників Путіна. Той підписав закон про вилучення корупційних доходів — з рахунків чиновника та його сім'ї забиратимуть гроші, якщо вони отримані незаконним шляхом.

Військова хунта на верхівці Росії вирішила розорити не тільки простий народ та бізнесменів, а й вірних ліліпутінців – чиновників. Чому? – грошей немає,

– пише Найман.

Він називає це, можливо, головною помилкою військової верхівки, яка зараз сильно впливає на Путіна і водночас є для нього головною загрозою.

Обвал ринків

Росіяни чекають на відкриття Московської біржі після 8 березня, щоб зрозуміти скільки активів у них залишилося. Всі будуть готові продавати за будь-яку ціну, аби врятувати хоч якусь частину своїх заощаджень.

Фінансові обмеження для росіян:

за кордоном платити не можна;

за кордон можна взяти до 10 тисяч доларів на кожного члена сім'ї;

переказати гроші на свій рахунок за кордон не можна, а іншій людині можна перерахувати до 5 тисяч доларів на місяць;

оплатити покупки на зарубіжних сайтах не можна (крім карток Мир, тільки їх приймають лише кілька країн);

Російські аналітики пишуть про колапс у наступних секторах:

внутрішні авіаперевезення через проблеми з лізингом, регулярним техобслуговуванням, проблемами зі страховками авіалітаків;

Тобто на внутрішніх рейсах знову, як у молодому СРСР, основним транспортом стане залізниця. І їхати з Владивостока до Москви 7 днів,

– пише Найман.

зовнішні авіаперевезення здійснюватимуть лише іноземні авіакомпанії в невеликій кількості напрямків, а будь-яка монополія підвищує ціни до шалених;

автомобільні зовнішні вантажоперевезення з країнами ЄС скоро зупиняться через погане ставлення до російських транспортних компаній (ріжуть шини, б'ють шибки, відмовляються заправляти тощо), а європейські компанії бояться їхати через загрозу арешту транспортних засобів;

автомобільні вантажні перевезення практично 100% ведуться на автомобілях європейських виробників, а це означає неминучі проблеми із запчастинами. Тому і у внутрішніх вантажоперевезеннях буде колапс;

Якщо (скоріше коли) західні перестрахувальники відмовляться страхувати російські страхові компанії, на них чекає миттєвий колапс. Тобто страхового ринку РФ більше немає;

проблеми будуть у стоматологів та іншої медицини — практично всі медичні компоненти є імпортними.

Список проблем, що наростають, в РФ можна продовжувати нескінченно. Країна швидко деградує у 1950-ті роки,

– наголошує Найман.

Він порадив росіянам, у яких ще залишилася робота, готуватися провести весняну відпустку не в Єгипті чи Туреччині, а за посадкою картоплі, щоб восени було що їсти. Хоча і тут питання, чи буде де купити насіння, адже воно імпортне.

Росіяни не знають, що таке справжні проблеми

Найман наголосив, що всі ці проблеми, які зараз переживають росіяни – ніщо в порівнянні з тим жахом, який зараз твориться в Україні. Російські танки, БТР, артилерія, крилаті ракети, бомбардувальники, штурмовики та просто солдати продовжують знищувати українські населені пункти та людей.

Кількість вбитих та поранених цивільних в Україні зростає так стрімко, що вже виглядає усвідомленим та цілеспрямованим геноцидом. Це величезна катастрофа Європи з часів Другої світової війни. І ваші проблеми з відсутністю роботи, медикаментів та продуктів харчування – це квіточки. Ягідки ж попереду,

– звернувся до росіян Найман.

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