Про те, що дефолт все ближчий для Росії, написав інвестиційний аналітик та керуючий партнер HUG'S Ерік Найман.

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Тотальний крах економіки

Moody's знизило рейтинг Росії з B3 до Ca. Це передостанній ступінь рейтингу. Гірше лише в Лівану і Венесуели.

Мінфін Росії і багато позичальників готові погашати та обслуговувати держборг, але не в іноземній валюті, як зобов'язані це робити, а в рублях. Але за словами Наймана, кредитори на таке не погодяться, і настане технічний дефолт.

"Скрутні" часи в Росії настали не лише для звичайних людей і бізнесменів, але й для вірних поплічників Путіна. Той підписав закон про вилучення корупційних доходів — з рахунків чиновника та його сім'ї забиратимуть гроші, якщо вони отримані незаконним шляхом.

Військова хунта на верхівці Росії вирішила розорити не тільки простий народ та бізнесменів, а й вірних ліліпутінців – чиновників. Чому? – грошей немає,

– пише Найман.

Він називає це, можливо, головною помилкою військової верхівки, яка зараз сильно впливає на Путіна і водночас є для нього головною загрозою.

Обвал ринків

Росіяни чекають на відкриття Московської біржі після 8 березня, щоб зрозуміти скільки активів у них залишилося. Всі будуть готові продавати за будь-яку ціну, аби врятувати хоч якусь частину своїх заощаджень.

Фінансові обмеження для росіян:

за кордоном платити не можна;

за кордон можна взяти до 10 тисяч доларів на кожного члена сім'ї;

переказати гроші на свій рахунок за кордон не можна, а іншій людині можна перерахувати до 5 тисяч доларів на місяць;

оплатити покупки на зарубіжних сайтах не можна (крім карток Мир, тільки їх приймають лише кілька країн);

Російські аналітики пишуть про колапс у наступних секторах:

внутрішні авіаперевезення через проблеми з лізингом, регулярним техобслуговуванням, проблемами зі страховками авіалітаків;

Тобто на внутрішніх рейсах знову, як у молодому СРСР, основним транспортом стане залізниця. І їхати з Владивостока до Москви 7 днів,

– пише Найман.

зовнішні авіаперевезення здійснюватимуть лише іноземні авіакомпанії в невеликій кількості напрямків, а будь-яка монополія підвищує ціни до шалених;

автомобільні зовнішні вантажоперевезення з країнами ЄС скоро зупиняться через погане ставлення до російських транспортних компаній (ріжуть шини, б'ють шибки, відмовляються заправляти тощо), а європейські компанії бояться їхати через загрозу арешту транспортних засобів;

автомобільні вантажні перевезення практично 100% ведуться на автомобілях європейських виробників, а це означає неминучі проблеми із запчастинами. Тому і у внутрішніх вантажоперевезеннях буде колапс;

Якщо (скоріше коли) західні перестрахувальники відмовляться страхувати російські страхові компанії, на них чекає миттєвий колапс. Тобто страхового ринку РФ більше немає;

проблеми будуть у стоматологів та іншої медицини — практично всі медичні компоненти є імпортними.

Список проблем, що наростають, в РФ можна продовжувати нескінченно. Країна швидко деградує у 1950-ті роки,

– наголошує Найман.

Він порадив росіянам, у яких ще залишилася робота, готуватися провести весняну відпустку не в Єгипті чи Туреччині, а за посадкою картоплі, щоб восени було що їсти. Хоча і тут питання, чи буде де купити насіння, адже воно імпортне.

Росіяни не знають, що таке справжні проблеми

Найман наголосив, що всі ці проблеми, які зараз переживають росіяни – ніщо в порівнянні з тим жахом, який зараз твориться в Україні. Російські танки, БТР, артилерія, крилаті ракети, бомбардувальники, штурмовики та просто солдати продовжують знищувати українські населені пункти та людей.

Кількість вбитих та поранених цивільних в Україні зростає так стрімко, що вже виглядає усвідомленим та цілеспрямованим геноцидом. Це величезна катастрофа Європи з часів Другої світової війни. І ваші проблеми з відсутністю роботи, медикаментів та продуктів харчування – це квіточки. Ягідки ж попереду,

– звернувся до росіян Найман.

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