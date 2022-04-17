Дефолт Росії – це лише питання часу, – Урсула фон дер Ляєн
Джерело:Bild
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримує якнайшвидші постачання зброї для України та прагне посилити санкційний тиск на Росію. Крім того, вона зробила заяву про можливість дефолту в державі-агресорці.
Політикиня з ЄС додала, що санкції з кожним тижнем все більше проникають в економіку Росії.
Варте уваги Росіяни відповідатимуть за все, що зробили, – Зеленський опублікував нові фото зруйнованих міст
За її словами, експорт Російської Федерації впав на 70%, 700 російських літаків втратили ліцензію через відсутність запчастин та оновлень програмного забезпечення. Сотні великих компаній і тисячі експертів покидають російський ринок. Крім того, прогнозують, що ВВП Росії впаде на 11%.
Суверенний дефолт Росії – це лише питання часу. Цією війною Путін також руйнує власну країну та майбутнє її народу,
– наголосила Урсула фон дер Ляєн.
Що таке суверенний дефолтЦе невиконання державою своїх зобов'язань щодо її фінансових запозичень вчасно та в повному обсязі.
Актуально – Глава РНБО потролив Путіна: дивитися відео