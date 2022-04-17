Політикиня з ЄС додала, що санкції з кожним тижнем все більше проникають в економіку Росії.

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Урсула фон дер Ляєн про дефолт Росії

За її словами, експорт Російської Федерації впав на 70%, 700 російських літаків втратили ліцензію через відсутність запчастин та оновлень програмного забезпечення. Сотні великих компаній і тисячі експертів покидають російський ринок. Крім того, прогнозують, що ВВП Росії впаде на 11%.

Суверенний дефолт Росії – це лише питання часу. Цією війною Путін також руйнує власну країну та майбутнє її народу,

– наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Що таке суверенний дефолт Це невиконання державою своїх зобов'язань щодо її фінансових запозичень вчасно та в повному обсязі.

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