Дефолт у Росії може відбутись значно швидше, ніж передбачають економісти

Через нищівні санкції Заходу і поступове закриття країни-агресорки за залізною завісою, міжнародні економічні організації і фінансові установи активно обговорюють дефолт Росії.

Ніхто поки не може назвати точну дату дефолту країни-терориста, зокрема, за прогнозами Morgan Stanley, він має відбутись 15 квітня. Насправді ж неспроможною виплатити зовнішній борг Росія може стати набагато раніше, вважає нардеп Ярослав Железняк.

До теми Росія втратила десятки мільярдів доларів свого ВВП через війну проти України

Коли у Росії може настати дефолт

За словами Железняка, дефолт у Росії може трапитись уже 16 березня. Річ у тім, що саме до цього дня країна-агресорка повинна сплатити купон по облігаціях в іноземній валюті – фактично, заплатити іноземним інвесторам 3 мільярди доларів, після чого ввімкнеться таймер у 30 днів.

Що таке дефолт Стан у кредитних відносинах, що настає, коли позичальник не виплачує свої борги або платежі, порушує платіжні зобов'язання перед кредитором, не спроможний здійснювати своєчасні виплати за борговими зобов'язаннями або виконувати інші умови позикових договорів.



Джерело: Стан у кредитних відносинах, що настає, коли позичальник не виплачує свої борги або платежі, порушує платіжні зобов'язання перед кредитором, не спроможний здійснювати своєчасні виплати за борговими зобов'язаннями або виконувати інші умови позикових договорів.Джерело: Wikipedia

Економічні проблеми, що невдовзі чекають на Росію

Після 16 березня Росія, фактично, зіткнеться з цілим "букетом" серйозних проблем:

Іноземної валюти немає – точніше, її мало. Основна частина валюти заблокована санкціями проти Центробанку.

Ускладнення через санкції самої процедури транзакцій, навіть якби гроші були.

Заборона самої російської влади виплачувати борги в іноземній валюті. Не сплатити у валюті – дефолт, сплатити – порушити власне ж рішення.

Додамо, що раніше "Роснефть" вже порушувала наказ влади, і виплатила 2 мільярди доларів боргових зобов'язань готівкою.

Ярослав Железняк запевняє, що в оточенні Путіна зараз з'явилось дві ідеї – не сплачувати борги взагалі, або сплатити у своїх рублях, які зараз нічого не коштують. За словами нардепа, в обидвох випадках це означатиме дефолт Росії.

Зверніть увагу – Росія може оголосити дефолт 16 березня: дивіться відео