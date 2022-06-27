Уникнути дефолту Росії було неможливо, – інвестбанкір пояснив, які наслідки для росіян

Росія вперше має дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті. Це стало кульмінацією жорстких західних санкцій.

Зазвичай дефолт для будь-якої економіки – це страшна загроза. Але випадок Росії є виключенням, тому що в їх економіці й так вже є всі наслідки дефолту. Про це 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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За його словами, дефакто цей дефолт зараз проходить десь на рівні дрібниць, але це приємно.

Він зазначив, що хоч росіяни не кажуть, але вони дуже чутливо на нього реагують. Це ще раз доводить нам, наскільки це важливо. Наприклад, Пєсков розповідає, що це насправді не дефолт. Тобто для них важливо вважати, що його немає.

Чи буде мати якийсь вплив на росіян? У них є фантомні болі після дефолту 1998 року, тому що 1918 рік це інша історія. У 1998 році в Росії був дефолт по внутрішньому переважно боргу. Він супроводжувався значною економічною кризою,

– розповів Сергій Фурса.

"Коли Путін приходив до влади, якраз після цього дефолту, він позиціював себе, як стабільність та ніяких більше дефолтів. Тому, можливо, для них це зараз так критично важливо. Вони зробили все від них залежне, щоб цього дефолту не було. Але американці зробили так, щоб уникнути його було неможливо", –додав Сергій Фурса.

Дивіться коментар Сергій Фурси щодо російського дефолту: