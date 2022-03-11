Дефолт Росії більше не розглядається як "малоймовірний", – МВФ

Росія зіткнулася з глибокою рецесією (загальним зниженням економічної активності) через безпрецедентні санкції. На цьому наголосили у Міжнародному валютному фонді.

Утім, директорка Фонду Крісталіна Георгієва зазначила, що війна в Україні знижує й прогноз глобального зростання. Щонайменше – на пів відсотка.

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Дефолт Росії таки ймовірний

Георгієва заявила журналістам, що безпрецедентні санкції, запроваджені проти Росії через її вторгнення в Україну, спричинили різке скорочення російської економіки. Вже зараз вона відчуває глибоку рецесію.

Директорка-розпорядниця МВФ наголосила, що дефолт Росії по її боргу більше не розглядається як "неймовірний". Хоча детального прогнозу щодо цього не дала.

Не здивуюсь, якщо ми насправді побачимо трохи більше тиску на Росію, щоб зупинити війну – тому що вона має вплив на всі економіки,

– сказала вона.

Нагадаємо:

МВФ схвалив у середу, 9 березня, 1,4 мільярда доларів на екстрене фінансування для України, щоб пом’якшити економічні наслідки вторгнення Росії.

Також МВФ зараз не має жодних програм чи політичних відносин із Росією, а московський офіс Фонду не працює. МВФ публічно засудив напад росіян на українців.

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