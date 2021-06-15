Що пропонують депутати

У законопроєкті №5607 депутати пропонують звернутися до МВФ з проханням реструктуризувати частину зовнішнього боргу України. Причини дві:

  • Україна зазнала падіння соціально-економічного стану під час пандемії коронавірусу.
  • Цього року, особливо восени, на Україну чекають пікові виплати боргів.

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Пандемія

Автори законопроєкту зазначають, що понад 300 законодавців у всьому світі закликали МВФ та Світовий банк "списати борги найбідніших країн і збільшити фінансування для запобігання глобального економічного спаду".

Україна і справді постраждала через пандемію, але не так суттєво, щоб просити про списання боргів на рівні з такими бідними країнами як, до прикладу, Судан. У 2020 році ВВП України впав на 4% – навіть Велика Британія (-9,9%) та Італія (-8,8%) зазнали більших економічних збитків.

Щобільше, нещодавно Кабмін прийняв рішення допомогти Судану – єдиній країні, яка має прострочену заборгованість перед МВФ – сплатити борг, надавши 6 мільйонів доларів. Тож реструктуризувати власний борг та допомагати іншим країнам – як мінімум непослідовно.

Сомалі, Ліберія, Афганістан. Знаєте, що об'єднує ці три країни? Те, що за останній рік Міжнародний валютний фонд пішов на списання заборгованості цим країнам через кризову ситуацію,
сказала голова "Голос" Кіра Рудик.

Пікові виплати

У законопроєкті наводять суму у 627 мільярдів гривень, які підуть на погашення та обслуговування державного боргу у 2021 році. Щоправда, за останніми даними Мінфіну ця сума трохи менша – 603 мільярди гривень, з яких:

  • 454,9 мільярда гривень підуть на погашення держборгу.
  • 148,4 мільярда гривень піде на обслуговування боргу, тобто сплачення нарахованих відсотків (з них перед МВФ лише 6,1 мільярда гривень, а от пікові виплати припадуть на "комерційний" борг – перед іноземними компаніями та інвесторами).

Тож виникає питання, чому депутати пропонують реструктуризувати борг перед МВФ, обслуговування за яким цьогоріч становить трохи більше як 4% із загальної суми обслуговування. Адже дефіцит бюджету від цього суттєво не скоротиться, а репутаційні наслідки будуть невідворотними.

Популізм. Ніякого сенсу в законопроєкті немає від слова взагалі. По-перше, борг МВФ найдешевший з точки зору обслуговування,
– пояснює в коментарі 24 каналу економіст Борис Кушнірук.

По-друге, додає експерт, борг МВФ складається з двох частин: борг МВФ, який надається Нацбанку і борг МВФ, який надається уряду. "У Нацбанку немає жодних проблем з погашенням цього кредиту. І це лише підтверджує продовження співпраці. А в уряду там сума маленька і її не потрібно цього року гасити", – пояснює Кушнірук.

Що таке реструктуризація

Це ще не повний дефолт, але технічно це він. Реструктуризація – це зміна умов повернення боргу, наприклад зменшення відсоткової ставки, продовження терміну повернення боргу чи введення кредитних канікул. Репутаційні наслідки реструктуризація має такі ж негативні як і дефолт, адже країна визнає, що нездатна розплатитися з боргами.

Наслідки реструктуризації боргів

  • Довіра інвесторів та кредиторів. Україна тривалий час відновлювала довіру інвесторів після реструктуризації боргів у 2015 році, оскільки рейтингові агенства суттєво знизили позиції України. А без довіри доводиться залучати кредити під високі відсотки.
     
  • Гривня. Відповідно падає й українська гривня: частково через відтік інвестицій, а частково й через панічні настрої, коли населення та бізнес починають скуповувати валюту.
     
  • Економічна стагнація. Відповідно країні доводиться скорочувати витрати, щоб якось покрити дефіцит бюджету, оскільки дешеві запозичення – вже не варіант. Тож про економічний розвиток не йдеться.

Чи приймуть закон

Ініціаторами законопроєкту стали 36 депутатів зі "Слуги народу", групи "За майбутнє", "ОПЗЖ" і групи "Довіра". Теоретично якщо їхні однофракційці їх підтримають, то законопроєкт може набрати близько 300 голосів (необхідно 226 голосів).

Проте економіст Борис Кушнірук вважає, що законопроєкт не знайде підтримки, адже є чистим популізмом та не несе в собі жодної користі. За словами експерта, західні партнери України просто не зрозуміли б цього рішення.

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Співпраця України та МВФ: коротко

  • Україна та МВФ підписали меморандум щодо 1,5-річної програми stand-by на суму 5 мільярдів доларів 9 червня 2021 року.
  • Тоді ж Україна отримала перший транш розміром у 2,1 мільярда доларів.
  • За угодою ще минулого року мали надати 2 транші, кожен вартий 700 мільйонів доларів. Цього не сталося через невиконання Україною умов МВФ.
  • Місія МВФ вже двічі відновлювала роботу в Україні, але жодного разу це не принесло результату. Відтак очікують, що Україна не отримає наступний транш як мінімум до осені. 