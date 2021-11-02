Дефіцит загального фонду держбюджету у жовтні становить 13,9 мільярда гривень, – Мінфін

2 листопада 2021 , 11:33
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Джерело:

Міністерство фінансів України

У Міністерстві фінансів повідомили, що дефіцит загального фонду держбюджету у жовтні становить 13,9 мільярда гривень. Водночас загальний фонд держбюджету у січні – жовтні 2021 року зведено з дефіцитом 54,5 мільярда гривень.

Відповідно до даних Держказначейства, за час жовтня 2021 року до загального фонду держбюджету надійшло 78,8 мільярда гривень. Ця сума є на 2,3% більшою від місячного розпису. Тим часом податкові надходження становлять 38,6 мільярда гривень.

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Зокрема, митні надходження поповнили загальний фонд держбюджету у жовтні на 37 мільярдів гривень. 

Звідки надійшли гроші

  • З них 11,7 мільярда гривень становлять надходження від податку на доходи фізосіб та військового збору.
  • Тим часом 14,4 мільярда гривень – від податку на додану вартість.
  • Ще 6,4 мільярда грн – від акцизу на вироблені в Україні товари.
  • Окрім того, 2,4 мільярда гривень – від податку на прибуток підприємств.
  • Ще 1,9 мільярда гривень – за рахунок рентної плати за користування надрами.

Доходи упродовж року

У Мінфіні розповіли, що упродовж 10 місяців доходи загального фонду за десять місяців становлять 862,1 мільярда гривень. А видатки – 921,5 мільярда гривень.

Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, обслуговування боргу та субвенції, дотації місцевим бюджетам проводилися в повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень,
– розповіли у Мінфіні.

Зауважте! Від початку 2021 року та до серпня до Держбюджету-2021 надійшло майже 600 мільярдів гривень. Це становило 04,6% від плану. 

 

На що Україна витратить гроші від МВФ

  • Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна вже в листопаді 2021 року може отримати новий транш від Міжнародного валютного фонду.
  • За словами політика, "єдиний спосіб використання (грошей МВФ – 24 канал) – це фінансування дефіциту бюджету".
  • Саме це, на думку політика, дасть змогу частково виконати план із запозичень, а також дозволяє отримати макрофінансову допомогу Євросоюзу.
Автор: Мар'яна Бекало