Дефіцит загального фонду держбюджету у жовтні становить 13,9 мільярда гривень, – Мінфін

У Міністерстві фінансів повідомили, що дефіцит загального фонду держбюджету у жовтні становить 13,9 мільярда гривень. Водночас загальний фонд держбюджету у січні – жовтні 2021 року зведено з дефіцитом 54,5 мільярда гривень.

Відповідно до даних Держказначейства, за час жовтня 2021 року до загального фонду держбюджету надійшло 78,8 мільярда гривень. Ця сума є на 2,3% більшою від місячного розпису. Тим часом податкові надходження становлять 38,6 мільярда гривень.

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Зокрема, митні надходження поповнили загальний фонд держбюджету у жовтні на 37 мільярдів гривень.

Звідки надійшли гроші

З них 11,7 мільярда гривень становлять надходження від податку на доходи фізосіб та військового збору.

Тим часом 14,4 мільярда гривень – від податку на додану вартість.

Ще 6,4 мільярда грн – від акцизу на вироблені в Україні товари.

Окрім того, 2,4 мільярда гривень – від податку на прибуток підприємств.

Ще 1,9 мільярда гривень – за рахунок рентної плати за користування надрами.

Доходи упродовж року

У Мінфіні розповіли, що упродовж 10 місяців доходи загального фонду за десять місяців становлять 862,1 мільярда гривень. А видатки – 921,5 мільярда гривень.

Фінансування соціальних видатків, видатків на оборону, обслуговування боргу та субвенції, дотації місцевим бюджетам проводилися в повному обсязі відповідно до розпису на підставі платіжних доручень,

– розповіли у Мінфіні.

Від початку 2021 року та до серпня до Держбюджету-2021 надійшло майже 600 мільярдів гривень . Це становило 04,6% від плану.

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